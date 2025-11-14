Групата за мониторинг на демокрацията в ЕП кани на изслушване Георги Георгиев, Мариан Бачев и Антон Славчев

Групата за мониторинг на демокрацията, върховенството на закона и основните права към Европейския парламент ще проведе следващата седмица в сряда закрито заседание за върховенството на закона в България, става ясно от програмата на групата, която е част от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в ЕП. От групата са изпратили покани за изслушване до министъра на правосъдието Георги Георгиев, министъра на културата Мариан Бачев и до председателя на комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев, научи БНТ.

От групата очакват отговор на 40 въпроса, изпратени до българските власти преди няколко месеца. Въпросите са свързани със съдебната реформа, работата на Антикорупционната комисия и Висшия съдебен съвет, дългосрочното командироване на съдии, механизма на отчетност на главния прокурор и неговите заместници, делата за корупция по високите етажи на властта, независимостта на СЕМ и на медиите, правата на малцинствата и на ЛГБТИК+ хората, Истанбулската конвенция.

За втори път групата за мониторинг на демокрацията в ЕП се занимава с проблемите, свързани с върховенството на закона, борбата с корупцията, свободата на медиите и човешките права в България. В периода 2020 - 2021 страната ни за първи път беше поставена под наблюдение от групата. Тогава в България пристигна и мисията от евродепутати от групата.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев ще участва в понеделник и в заседанието на Съвета по общи въпроси в Брюксел. Върховенството на закона в България е част от дневния ред на срещата.

Европейската комисия обяви в началото на месеца, че спира 215 милиона евро - част от второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост на България заради липса на реформа в Антикорупционната комисия и предоставянето на гаранции за нейната политическа независимост. Реформата на Антикорупционната комисия беше заложена в Плана за възстановяване на България.