БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Групата за мониторинг на демокрацията в ЕП кани на изслушване Георги Георгиев, Мариан Бачев и Антон Славчев

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Запази

Въпросите са свързани със съдебната реформа, работата на Антикорупционната комисия и Висшия съдебен съвет

европейският парламент одобри новата европейската комисия
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Групата за мониторинг на демокрацията, върховенството на закона и основните права към Европейския парламент ще проведе следващата седмица в сряда закрито заседание за върховенството на закона в България, става ясно от програмата на групата, която е част от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в ЕП. От групата са изпратили покани за изслушване до министъра на правосъдието Георги Георгиев, министъра на културата Мариан Бачев и до председателя на комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев, научи БНТ.

От групата очакват отговор на 40 въпроса, изпратени до българските власти преди няколко месеца. Въпросите са свързани със съдебната реформа, работата на Антикорупционната комисия и Висшия съдебен съвет, дългосрочното командироване на съдии, механизма на отчетност на главния прокурор и неговите заместници, делата за корупция по високите етажи на властта, независимостта на СЕМ и на медиите, правата на малцинствата и на ЛГБТИК+ хората, Истанбулската конвенция.

За втори път групата за мониторинг на демокрацията в ЕП се занимава с проблемите, свързани с върховенството на закона, борбата с корупцията, свободата на медиите и човешките права в България. В периода 2020 - 2021 страната ни за първи път беше поставена под наблюдение от групата. Тогава в България пристигна и мисията от евродепутати от групата.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев ще участва в понеделник и в заседанието на Съвета по общи въпроси в Брюксел. Върховенството на закона в България е част от дневния ред на срещата.

Европейската комисия обяви в началото на месеца, че спира 215 милиона евро - част от второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост на България заради липса на реформа в Антикорупционната комисия и предоставянето на гаранции за нейната политическа независимост. Реформата на Антикорупционната комисия беше заложена в Плана за възстановяване на България.

#Антон Славчев #Георги Георгиев #Мариан Бачев #изслушване #ЕП #Европейски парламент

Последвайте ни

ТОП 24

Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
1
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му гаранция от 5000 лева
2
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му...
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
3
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия разследва "снайперистки сафарита"
4
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия...
Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.
5
Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу...

Най-четени

Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
1
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Европа

Германия с нова доброволна военна служба
Германия с нова доброволна военна служба
Би Би Си отговори на заплахите на Тръмп: Медията се извини, но няма да плати обезщетение Би Би Си отговори на заплахите на Тръмп: Медията се извини, но няма да плати обезщетение
Чете се за: 00:55 мин.
Министрите на отбраната на пет европейски държави ще се срещнат, за да обсъдят европейската сигурност и допълнителна помощ за Украйна Министрите на отбраната на пет европейски държави ще се срещнат, за да обсъдят европейската сигурност и допълнителна помощ за Украйна
Чете се за: 00:20 мин.
Масирана руска атака в Киев: Ударен е и черноморският град Новоросийск Масирана руска атака в Киев: Ударен е и черноморският град Новоросийск
Чете се за: 00:47 мин.
Украйна и корупцията - Зеленски наложи санкции на бизнесмен и финансист, замесени в аферата Украйна и корупцията - Зеленски наложи санкции на бизнесмен и финансист, замесени в аферата
Чете се за: 01:00 мин.
10 години по-късно: Тежкият спомен за най-кървавия атентат във Франция 10 години по-късно: Тежкият спомен за най-кървавия атентат във Франция
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

Красимир и Габриела измъчвали и убивали с жестокост десетки животни поне две години
Красимир и Габриела измъчвали и убивали с жестокост десетки животни...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Борисов: Премиерът Желязков ще обяви особения управител Борисов: Премиерът Желязков ще обяви особения управител
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства
Чете се за: 01:42 мин.
Регионални
Казусът "Лукойл" в Румъния: Букурещ готви закон за национализация на рафинерията Казусът "Лукойл" в Румъния: Букурещ готви закон за национализация на рафинерията
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Масирана руска атака в Киев: Ударен е и черноморският град Новоросийск
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Как протича подготовката в "Български пощи" преди...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
ДОБРИТЕ ИСТОРИИ: Да правиш маджун - хилядолетна традиция от...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Би Би Си отговори на заплахите на Тръмп: Медията се извини, но няма...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ