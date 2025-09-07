Грузия - България 3:0

Селекционерът на националния отбор Илиан Илиев съжали за загубата с 0:3 от Грузия и я обясни с груби индивидуални грешки.

По думите му, тимът е започнал силно и е създал положения, но после е подарил и трите попадения на съперника.

„Направихме перфектни първи 15-20 минути. След това сами им дадохме головете. Това опира до самочувствие – след първия гол тонусът ни падна, а третият гол изобщо не трябваше да се получава“, заяви Илиев.

Треньорът посочи и проблемите с натоварения график и контузиите. Според него някои играчи, които срещу Испания са показали увереност, този път не са били на същото ниво.

Илиев допълни, че мачът е бил загубен най-вече в психологически план.