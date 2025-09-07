БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Грузия - България 3:0

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Деца
Запази
илиан илиев подарихме гола грузинците
Слушай новината

Селекционерът на националния отбор Илиан Илиев съжали за загубата с 0:3 от Грузия и я обясни с груби индивидуални грешки.

По думите му, тимът е започнал силно и е създал положения, но после е подарил и трите попадения на съперника.

„Направихме перфектни първи 15-20 минути. След това сами им дадохме головете. Това опира до самочувствие – след първия гол тонусът ни падна, а третият гол изобщо не трябваше да се получава“, заяви Илиев.
Треньорът посочи и проблемите с натоварения график и контузиите. Според него някои играчи, които срещу Испания са показали увереност, този път не са били на същото ниво.

Илиев допълни, че мачът е бил загубен най-вече в психологически план.

Последвайте ни

ТОП 24

България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
1
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
2
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви заплати и премии взимат шефовете в АПИ
3
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви...
Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите за първите 7 часа?
4
Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите...
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500 нарушения в първите 12 часа на контрола за средна скорост
5
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500...
След руския удар в сърцето на Киев: Украйна готви "подходящ отговор"
6
След руския удар в сърцето на Киев: Украйна готви "подходящ...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Спорт

„Баща, майка, сестра, брат“ със „Златен лъв“ във Венеция
„Баща, майка, сестра, брат“ със „Златен лъв“ във Венеция
Карлос Алкарас спечели US Open! Карлос Алкарас спечели US Open!
Чете се за: 00:42 мин.
Български успехи в Самарканд Български успехи в Самарканд
Чете се за: 01:10 мин.
Иван Иванов спечели юношеския финал на Ю ЕС оупън Иван Иванов спечели юношеския финал на Ю ЕС оупън
Чете се за: 01:00 мин.
Яник Синер отново е на финал на US Open! Яник Синер отново е на финал на US Open!
Чете се за: 00:35 мин.
Български финал на US Open за юноши Български финал на US Open за юноши
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по магистралите
Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
След историческия финал: Тенисистите Иван Иванов и Александър Василев се прибират у нас След историческия финал: Тенисистите Иван Иванов и Александър Василев се прибират у нас
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Атанас Зафиров за визитата си в Китай: Поканата беше чисто партийна Атанас Зафиров за визитата си в Китай: Поканата беше чисто партийна
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Празнуваме Рождество Богородично Празнуваме Рождество Богородично
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Патриарх Даниил призова миряните да живеят в радостта от Рождество...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков на официална визита в Черна гора
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Нови дипломатически совалки за Украйна
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Смъртоносен обяд: Австралийка беше осъдена на доживотен затвор...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ