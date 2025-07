Guardians Vienna триумфираха на турнира Sesame 3x3 Summer Tour 2025 в Бургас

Площад „Тройката“ в Бургас се превърна в гореща арена за баскетбол, музика и танци, където 3x3 Guardians Vienna заслужено грабнаха победата с резултат 21:12 срещу SantaCruz 3x3 във финалния мач. По този начин тимът си осигуриха голямата награда от 2000 лв.

Турнирът събра 12 силни отбора, включително международни участници от Сърбия и Австрия, и въпреки високите температури, нивото на игра остана впечатляващо.

Най-добър стрелец от тройката стана Иван Комитски, който впечатли с прецизността си и си тръгна с чисто нова топка от Dunkshop – заслужена награда за неговото представяне.

За атмосферата се погрижиха - музика и шоу програми - брейк битки от Black Style, които смаяха публиката с енергията си и напомниха за предстоящото им участие на Battle of the Year Next Gen в Тайван през септември.

Следваща спирка ще бъде Приморско на 3 август. Големият финал ще се проведе в София на 7 септември.