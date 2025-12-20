БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Минесота повали Оклахома в НБА

Спорт
"Горските вълци" надделяха срещу шампионите.

Антъни Едуардс отбеляза 26 точки и спечели 12 борби, а Минесота Тимбърулвс победи със 112:107 Оклахома Сити Тъндър в среща от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада.

Джулиъс Рандъл добави 19 точки и 8 борби за Минесота, които завършиха четвъртата четвърт със серия от 8:0 в последната минута. Донте ДиВинченцо и Наз Рийд вкараха по 15 точки, за да може Тимбърулвс да спечелят за осми път в десет мача.

Оклахома Сити поведе със 107:104 1:09 минути преди края, след като Холмгрен вкара два наказателни удара. Рандъл намали разликата на две точки, когато реализира първия от двата си опита за наказателни удара 53,1 секунди преди края. ДиВинченцо хвана борбата след второто наказателно хвърляне, а Едуардс изведе Тимбърулвс реши всичко в двубоя, когато вкара тройка 38,5 секунди преди края.

Шай Гилджъс-Алекзандър отбеляза 35 точки и направи 7 асистенции, за да поведе Тъндър, които загубиха едва за трети път в 28 мача този сезон. Джейлън Уилямс отбеляза 17 точки, а Чет Холмгрен и Аджай Мичъл завършиха с по 14.

Виктор Уембаняма се отличи с 26 точки и 12 борби, за да помогне на гостуващия Сан Антонио да спечели победата над Атланта със 126:98.

„Шпорите“ взеха четири поредни мача срещу Хоукс и подобриха баланса си до 10-5 като гост. Уембаняма, в четвъртия си мач след завръщането си, след като пропусна 12 мача поради разтежение на прасеца, игра само 21:28 минути. Девин Васел отбеляза 18 точки и 7 борби, Стефон Касъл добави 17 точки и 7 асистенции, а Келдън Джонсън 13 точки от пейката.

Никейл Александър-Уокър поведе Хоукс с 23 точки, а Джейлън Джонсън добави 17 точки и 11 борби за 18-ия си "дабъл-дабъл".

Ви Джей Еджкомб отбеляза 7 точки в края на серията и беше с основен принос за успеха на Филаделфия над Ню Йорк Никс със 116:107.

Тайрис Макси беше най-резултатен с 30 точки и 9 асистенции, докато Еджкомб вкара 23 точки. Андре Дръмонд добави 14 точки и 13 борби за „Сикърс“, които бяха надиграни в борбата под коша с 57-36 Джоел Ембийд, който е болен.

Джейлън Брънсън и Карл-Антъни Таунс записаха по 22 точки за Никс. Ню Йорк спечели предишните си шест мача (в допълнение към шампионския мач за Купата на НБА, който не се брои за класирането в редовния сезон) и има резултат 13-1 у дома този сезон. Мичъл Робинсън записа най-добрите си показатели за сезона - 21 точки и 16 борби.

Дерик Уайт реализира 9 от 14 опита за тройки и се отчете с 33 точки, извеждайки Бостън до домакинска победа над Маями със 129:116

Играчите на Бостън спечелиха четвъртата част с 37:27, след като вкараха 10 тройки. Джейлън Браун добави 30 точки, 9 борби и 7 асистенции за тима на Селтикс, който сложи край на серия от две загуби.

Кейл Уеър поведе Хийт с 24 точки и 14 борби. Бам Адебайо завърши с 16 точки и 10 борби. Норман Пауъл отбеляза 18 точки, а Каспарас Якучонис - 17.

Никола Вучевич се отчете с 24 точки и 15 борби, Матас Бузелис вкара 24, а Чикаго постигна втората си победа над домакина Кливланд в три мача - със 136:125.

Джош Гиди записа 17 точки, а Коби Уайт - 13 точки, 6 борби и 9 асистенции, което е най-доброто за сезона за „биковете“, които спечелиха за трети път в последните си 11 мача.

Тъй като звездният гард Донован Мичъл беше извън игра поради заболяване, Дариъс Гарланд поведе Кливланд с 35 точки и 8 асистенции, докато Джарет Алън добави 14 точки и 12 борби. Кавалиърс загубиха девет от последните си 14 мача и имат баланс 1-5 на домакински терен от 30 ноември.

