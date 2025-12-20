Рилски отметна и Миньор 2015 в НБЛ

Рилски спортист продължава да се намира под пара в НБЛ по пътя към четвъртия пореден успех. Действащите шампиони сразиха Миньор 2015 със 100:87 в мач от 12-ия кръг. В зала "Борис Гюдеров" момчетата на Любомир Киров овладяха инициативата още през първото полувреме и до края не допуснаха сериозни колебания, за да нанесат второ последователно поражение на играчите на Ивица Вукотич.

За "чуковете" официален дебют направи новото попълнение Джордан Талис, но отсъстваха двама от високите играчи в лицето на Игор Кесар и Лазар Станкович.

Самоковският тим се изкачи временно на първото място във временното класиране с девет победи и две загуби, а "жълто-черните" са осми с пет успеха и шест поражения. На 23 декември (вторник) Рилски ще бъде гост на Левски. От своя страна Миньор ще има гостуване на Академик Бултекс 99.

Поделеното надмощие бе факт на старта и честите равенства затвърдиха тези впечатления. Последва разваляне на статуквото с помощта на Майк Едуардс и Христо Бъчков, като двамата се постараха гостите да се откъснат с 9 точки след 10 минути игра.

„Чуковете“ поставиха силно начало на втората част и обратът изглеждаше близо чрез проблясъци на Алекс Уандие. Тези желания обаче се изпариха на бързо, тъй като Иван Димитров, Чавдар Костов и Едуардс обединиха усилията си, за да може самоковският тим да се изстреля на голямата почивка при 48:41.

Камау Стоукс и Бъчков направиха така, че Рилецо да не изпусне контрола върху събитията на паркета при подновяването на играта и авансът им да придоби двуцифрени изражения. До края на третия период точните стрелби на Монтейвиъс Мърфи и Тили, което бе достатъчно на действащите шампиони дръпнаха с 11 точки.

Мърфи напомни за себе си и в хода на финалната десетка, когато „жълто-черните“ отново се опитаха да върнат интригата. Последва бърза реакция на Алън Арнет, Костов и Бъчков, които позволиха на гостите да сложат точка на спора.

Христо Бъчков даде тон за успеха на Рилски със 17 точки. Александър Янев добави 16, Майк Едуардс регистрира 15 и 7 борби. Чавдар Костов отбеляза 11 точки, Алън Арнет и Иван Димитров финишираха с по 10 точки.

Монтейвиъс Мърфи отговори за Миньор с 23 точки и 10 борби. Джордан Тали (7 асистенции) и Васил Попов реализираха по 14. Алекс Уандие вкара 13.