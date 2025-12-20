Баскетболният Миньор 2015 добави нов чужденец към редиците си

Миньор 2015 също се подсили дни преди коледните празници. В състава на „чуковете“ личи името на пето чуждестранно попълнение. Екипът на „жълто-черните“ ще носи Джордан Тали, обявиха днес официално от клуба. Американецът ще демонстрира своите възможности до края на настоящия сезон, като вече е и картотекиран.

Гардът открива 2025/2026 в Раднички Крагуевац, но престоят му при сърбите не се оказва много дълъг. Той има едва 6 мача, за които приключва със средно по 5.7 точки, 1.7 борби и 2.7 асистенции в сръбския елит.

Преди това 30-годишният баскетболист трупа опит в германския Ханау, грузинския Титеби, словашкия Хандлова, сръбския Нови Пазар, босненския Спарс Сараево, финландския Пуринто Тампере и хърватския Дубрава. Между 2014 и 2018 година 185-сантиметровият плеймейкър се подвизава в Университета на Северна Каролина в Уилмингтън.

Очакванията са Тали да запише своя дебют още тази вечер, когато Миньор ще бъде домакин на Рилски спортист в мач от 12-ия кръг. Срещата ще започне от 18:00 часа в зала „Борис Гюдеров“.