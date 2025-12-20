БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Баскетболният Миньор 2015 добави нов чужденец към редиците си

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

"Чуковете" се подсилиха с гард.

баскетболният миньор 2015 добави нов чужденец редиците
Снимка: НБЛ
Слушай новината

Миньор 2015 също се подсили дни преди коледните празници. В състава на „чуковете“ личи името на пето чуждестранно попълнение. Екипът на „жълто-черните“ ще носи Джордан Тали, обявиха днес официално от клуба. Американецът ще демонстрира своите възможности до края на настоящия сезон, като вече е и картотекиран.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от BC MINYOR 2015 (@bcminyor)


Гардът открива 2025/2026 в Раднички Крагуевац, но престоят му при сърбите не се оказва много дълъг. Той има едва 6 мача, за които приключва със средно по 5.7 точки, 1.7 борби и 2.7 асистенции в сръбския елит.

Преди това 30-годишният баскетболист трупа опит в германския Ханау, грузинския Титеби, словашкия Хандлова, сръбския Нови Пазар, босненския Спарс Сараево, финландския Пуринто Тампере и хърватския Дубрава. Между 2014 и 2018 година 185-сантиметровият плеймейкър се подвизава в Университета на Северна Каролина в Уилмингтън.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от BC MINYOR 2015 (@bcminyor)


Очакванията са Тали да запише своя дебют още тази вечер, когато Миньор ще бъде домакин на Рилски спортист в мач от 12-ия кръг. Срещата ще започне от 18:00 часа в зала „Борис Гюдеров“.

#Джордан Тали #НБЛ 2025/2026 #БК Миньо 2015

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
2
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
3
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
4
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
5
Българската фондова борса с първа сесия за годината
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Български баскетбол

Рилски спортист надви лидера Балкан за победоносно начало на годината в НБЛ
Рилски спортист надви лидера Балкан за победоносно начало на годината в НБЛ
Академик привлече нов чуждестранен баскетболист Академик привлече нов чуждестранен баскетболист
Чете се за: 01:22 мин.
Спартак Плевен неутрализира Миньор 2015 Спартак Плевен неутрализира Миньор 2015
Чете се за: 04:02 мин.
Везенков се погрижи за 12-та победа на Олимпиакос в Гърция Везенков се погрижи за 12-та победа на Олимпиакос в Гърция
Чете се за: 02:45 мин.
Локомотив Пловдив се оказа непреодолимо предизвикателство за Берое Локомотив Пловдив се оказа непреодолимо предизвикателство за Берое
Чете се за: 04:07 мин.
Ботев 2012 взе глътка въздух срещу Шумен Ботев 2012 взе глътка въздух срещу Шумен
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е демокрация? Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е демокрация?
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
„Климатът – горещата истина“: Сеене на облаци -...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
София и Александър са най-предпочитаните имена на новородени деца...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ