Густаво Алфаро: Преживяхме епична вечер, никога не вярваме, че сме победени

Селекционерът на Парагвай Густаво Алфаро не скри емоциите си след историческия успех на своя тим над Германия на 1/16-финалите на световното първенство по футбол. Южноамериканците елиминираха четирикратния световен шампион след изпълнение на дузпи, а наставникът заяви, че неговите футболисти вече са се превърнали в легенди.

"Никога не вярваме, че сме победени. Двадесет и шестима воини излязоха на терена и се върнаха като легенди“, каза Алфаро след двубоя.

Аржентинският специалист припомни трудния старт на Парагвай на Мондиал 2026, когато тимът загуби с 1:4 от САЩ и беше подложен на сериозни критики. Впоследствие обаче отборът намери място във фазата на елиминациите, където поднесе една от най-големите сензации на турнира, отстранявайки Германия с 4:3 след дузпи след равенство 1:1 в редовното време и продълженията.

"Ако не бяхме научили урока от тази загуба, нямаше да сме подготвени за този мач. Казах на играчите, че преживяхме една епична вечер. Както винаги се случва при нас, не постигаме нищо без страдание“, коментира Алфаро.

Той отдели специално внимание и на Хосе Канале, който реализира решаващата дузпа.

"Канале е един от шампионите на живота, защото е трябвало да премине през много трудности. Но нощ като тази е един от подаръците, които животът може да ти даде. Това е божествена справедливост“, заяви селекционерът.

На осминафиналите Парагвай ще се изправи срещу победителя от двубоя между Франция и Швеция в спор за място сред най-добрите осем на световното първенство.