Гьоко Хаджиевски: Проблем е, че не си вкарваме положенията

Спартак Варна отстъпи на Септемри с 0:1.
Треньорът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски остана много разочарован от загубата на неговия с 0:1 от Септември.
"Това, което ме притесняваше, бяха статичните положения, говорихме за това четири дни. Иначе беше равностоен мач. Ние създадохме положения, имахме 4-5 ситуации. През второто полувреме освежихме отбора с каквото можехме. Боли ме от това, че знаех и говорих за статичните положения. Всичко правим добре до определен момент", заяви македонският специалист.
"Помагаме си един най-друг - с единоборство, с техника. Имаме и контузени. Това не е главният проблем. Проблем е, че не си вкарваме положенията. Загубихме много точки и от това ни боли. Имаме два мача - с Монтана и Локо (София), ще направим максималното да ги спечелим. Ние трябва да бием и в двата мача", добави Хаджиевски.