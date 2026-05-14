Гьоко Хаджиевски: Проблем е, че не си вкарваме положенията

Треньорът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски остана много разочарован от загубата на неговия с 0:1 от Септември.

"Това, което ме притесняваше, бяха статичните положения, говорихме за това четири дни. Иначе беше равностоен мач. Ние създадохме положения, имахме 4-5 ситуации. През второто полувреме освежихме отбора с каквото можехме. Боли ме от това, че знаех и говорих за статичните положения. Всичко правим добре до определен момент", заяви македонският специалист.