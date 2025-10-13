Хамас предава телата на четирима мъртви заложници на Израел

Израелските въоръжени сили обявиха, че са получили телата на четирима мъртви заложници, държани от „Хамас“ в Газа, съобщиха световните агенции.

Очаква се палестинската групировка да върне на Израел телата на общо 28 мъртви заложници като част от споразумението за прекратяване на огъня, въпреки че все още не е ясно кога ще бъдат изпратени останалите.

Израелските въоръжени сили казаха, че в момента транспортират телата към територията на Израел, за да бъдат идентифицирани. Военните казаха, че засега няма да разкриват имената на мъртвите заложници и призоваха обществеността да прояви търпение и да изчака приключването на официалната процедура по разпознаването им в Националния център по съдебна медицина.