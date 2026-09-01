Хамбургер подписа с Фабио Виейра

Хамбургер ШФ подписа с халфа Фабио Виейра от Арсенал, съобщават от германския клуб във вторник.

26-годишният португалец, който игра под наем за отбора от Хамбург през миналия сезон, подписа дългосрочен договор. Медиите в страната пишат, че сделката е на стойност 10 милиона евро.

През последната кампания Фабио Виейра отбеляза седем гола и направи пет асистенции в 29 мача от Първа Бундеслига с екипа на Хамбургер ШФ.

Бившият юношески и младежки национал на Португалия премина в Арсенал от Порто през 2022 година. Виейра не успя да се наложи в лондонския тим и игра под наем в Порто и Хамбургер ШФ.