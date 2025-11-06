Ханзи Флик: Ще се придържаме към стила си и ще се подобрим

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик не беше доволен от представянето на тима в защита при равенството 3:3 с белгийския Брюж в двубой от четвъртия кръг на Шампионската лига по футбол.

"Беше труден мач. Барселона създаде положения, но противниците се защитаваха добре и бяха агресивни. Ние не пресирахме достатъчно и загубихме много двубои, особено в центъра на терена. За защитниците е трудно да си вършат работата в такъв мач. Трябва да работим върху това и да анализираме всичко старателно. Трябва да играем по-интензивно без топката, да бъдем бдителни и да не позволяваме на отборите да създават положения с едно или две докосвания. Трябва да се защитаваме не само в защита, но и в центъра на терена. Трябва да се подобрим в тази фаза на играта", каза Флик, цитиран от уебсайта на УЕФА.

"Не е лесно, изобщо не е лесно. Създадохме няколко положения, но истината е, че те се справиха много добре. Бяха много агресивни", добави той.

Флик е решен да намери решение на проблемите в отбраната на "каталунците".

"Можем да се придържаме към ниска блокада или да се придържаме към стила си и да се подобрим. Когато няма интензивност, нямаш други опции в Шампионската лига. Брюж се справи много добре, както очаквах, и казах това на играчите. 3:3 не е най-добрият резултат за нас, но положителното в мача е, че успяхме да се върнем, след като те поведоха три пъти", завърши специалистът.