Хари Кейн: Не съм сигурен дали ще се завърна във Висшата лига

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 04:27 мин.
Спорт
Нападателят се наслаждава на играта си в Байерн Мюнхен.

Хари Кейн
Снимка: БТА
Капитанът на английския национален отбор по футбол Хари Кейн призна, че интересът му към евентуално завръщане във Висшата лига е намалял, а след като вкара 18 гола в последните си 10 мача за Байерн Мюнхен, се чувства все по-добре в Бавария. И като допълнение, преди да се върне в родината си заради световните квалификации, той прекара уикенда на традиционния Октоберфест.

32-годишният голмайстор е с договор с Байерн до лятото на 2027-а година и подчерта, че "е напълно ангажиран с целите на отбора" преди изобщо да седне да говори за ново споразумение.

Когато Кейн напусна Тотнъм през лятото на 2023-а година, очакванията бяха да прекара няколко години в Мюнхен и след това да търси завръщане на Острова, за да се опита да счупи рекорда за голове във Висшата лига за всички времена. Мениджърът на Тотнъм Томас Франк наскоро заяви, че би искал нападателят да се върне в Англия, но Кейн, за когото се съобщава, че има клауза за освобождаване от 57 милиона паунда, има други идеи.

"Що се отнася до по-дългия ми престой в Байерн, определено мога да видя положително такава възможност“, започна Кейн разговора си с журналистите на лагера на Англия, посветен на контролата с Уелс и последващата световна квалификация в Латвия.

Мачът с Уелс е на 9-и октомври от 21.45 часа българско време на стадион "Уембли“ в Лондон, а тази с Латвия е на 14-и този месец на стадион "Даугава“ в Рига.

"Преди няколко седмици казах ясно, че все още не съм водил подобни разговори с Байерн, но ако възникнат, бих бил готов да обсъдя и да проведа откровена дискусия по темата. Очевидно зависи от това как ще мине следващата година или около това и какво ще постигнем заедно. В момента бих казал, че сме във фантастичен момент и не мисля за нищо друго“, каза Кейн и допълни, че баварците до момента имат 100-процентов актив от точки.

Нападателят се наслаждава на играта си в Байерн Мюнхен.

"Що се отнася до Висшата лига, не знам. Ако ме бяхте попитали, когато за първи път пристигнах в Байерн, щях да кажа със сигурност, че ще се върна. След като прекарах там вече няколко години, бих казал, че малко по-далече стоя от тази идея, но не казвам, че никога няма да се прибера. Това, което научих в кариерата си, е, че се случват различни възможности и различни моменти и нещата си идват на мястото. Връщайки се към първата ми мисъл с Байерн в момента, съм напълно за Байерн и в бъдеще“, каза още голмайсторът на шампионите.

Явно ще се стигне и до нов договор, защото и от германския клуб са доволни. Спортният директор Кристоф Фройнд наскоро заяви, че отборът му „вероятно е свидетел на най-добрата версия на Хари Кейн, която някога е съществувала“.

Футболистът пък разкри, че спечелването на Бундеслигата с Байерн - дългоочаквания му първи голям трофей - го е поставило на кръстопът в кариерата му. Този успех обаче го е накарал да се усъвършенства и да вкара повече голове, за пребори конкуренцията на Ерлинг Холанд и Килиан Мбапе на върха на реализаторите в големите първенства.

"Интересуваше ме как ще се чувствам след като спечеля трофей. Очевидно е, че все още има много повече, което искам да постигна по отношение на други трофеи и със сигурност по-големи трофеи. Но мисля, че винаги е било в главата ми как ще се чувствам, след като спечеля първата си титла", коментира Кейн.

