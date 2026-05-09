Хари Кейн пропусна първата си дузпа в Бундеслигата, но Байерн спечели срещу Волфсбург с гол на Олизе

Звездата на Байерн Мюнхен Хари Кейн пропусна дузпа в Бундеслигата за първи път, но Майкъл Олизе реализира попадение, с което донесе победата на баварците с 1:0 при гостуването срещу Волфсбург.

От трансфера си от Тотнъм през 2024 г., Кейн реализира 24 от 24 наказателни удара в Бундеслигата, но срещу Волфсбург пропусна при 25-ия си опит в шампионата на Германия.

Байерн обаче успя да спечели трите точки благодарение на Олизе, който отправи зашеметяващ удар от границата на наказателното поле и вкара единствения гол в 56-ата минута.

Баварците отдавна си осигуриха титлата и доиграват шампионата. Поражението остави Волсфбург в зоната на изпадащите и "вълците" са на шест точки от спасителното 15-о място, което сега заема Вердер Бремен.

Байерн е шампион с 86 точки, следван от Борусия (Дортмунд) със 70, РБ Лайциг с 65. По-нататък в класирането са Щутгарт и Хофенхайм са с по 61, Байер (Леверкузен) е на 6-ото място с 58 и други.