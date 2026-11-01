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Хариет Дарт обърна Лили Тагер и спечели първата титла в кариерата си в Гуанджоу

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Спорт
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Британската тенисистка триумфира след трисетова битка във финала на турнира от категория WTA 250 и ще направи сериозен скок в световната ранглиста

Хариет Дарт обърна Лили Тагер и спечели първата титла в кариерата си в Гуанджоу
Снимка: AP Photo
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Британката Хариет Дарт завоюва първата титла в професионалната си кариера, след като победи австрийката Лили Тагер с 4:6, 6:3, 6:4 във финала на тенис турнира от категория WTA 250 в китайския град Гуанджоу.

Дарт, която заемаше 115-ото място в световната ранглиста преди надпреварата, демонстрира характер и успя да обърне развоя на срещата след загубен първи сет.

Австрийката започна по-убедително и поведе с 3:0, но британката възстанови равенството при 4:4. Тагер обаче реализира нов пробив в деветия гейм и затвори първата част с 6:4.

Във втория сет Дарт намери своя ритъм и успя да пробие подаването на съперничката си за 5:3, след което изравни резултата в сетовете.

Решителната трета част предложи оспорвана битка с множество пробиви. Британката спечели три сервис гейма на противничката си срещу два за австрийката и стигна до крайния успех след 6:4.

С триумфа си в Гуанчжоу Хариет Дарт ще се изкачи с повече от 30 позиции в световната ранглиста и ще прибави над 37 хиляди долара от наградния фонд на турнира.

#Хариет Дарт #Лили Тагер #WTA 250 в Гуанджоу

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