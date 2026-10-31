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Хариет Дарт спаси три мачбола и ще спори с Лили Тагер за титлата в Гуанджоу

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Спорт
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Британката достигна до първия си финал на ниво WTA 250 след драматичен обрат, докато австрийката разгроми съперничката си само за 52 минути

Хариет Дарт спаси три мачбола и ще спори с Лили Тагер за титлата в Гуанджоу
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Хариет Дарт и Лили Тагер ще се изправят една срещу друга във финала на тенис турнира от категория WTA 250 в Гуанджоу, Китай. Двете състезателки достигнаха до решителния двубой по коренно различен начин, като британката трябваше да спасява три мачбола, докато австрийката постигна категорична победа.

Поставената под номер четири в основната схема Лили Тагер не остави никакви шансове на испанката Кейтлин Кеведо и се наложи с 6:2, 6:0 за едва 52 минути игра.

Австрийката контролираше срещата от самото начало, като след убедително спечеления първи сет не даде нито гейм на съперничката си във втората част. Така Тагер си осигури участие във втория си финал през настоящия сезон.

Далеч по-драматичен беше пътят на Хариет Дарт до мача за трофея. 30-годишната британка се изправи срещу 16-годишната китайска надежда Синран Сун и трябваше да премине през сериозни изпитания, преди да стигне до успех с 5:7, 7:6(2), 6:0.

Дарт загуби първия сет, а във втория се оказа на крачка от отпадане, след като съперничката ѝ получи три възможности да затвори двубоя. Британката обаче демонстрира характер, спаси и трите мачбола и успя да доведе частта до тайбрек.

В решителните разигравания Дарт наложи волята си със 7:2 точки, а в третия сет вече имаше пълно превъзходство. Тя спечели шест последователни гейма и приключи срещата след близо два часа и половина игра.

За британската тенисистка предстоящият сблъсък ще бъде първи финал в кариерата ѝ на ниво WTA 250.

До момента Дарт има един финал от категория WTA 125, достигнат през януари 2024 година в Канбера. Тогава тя остана на крачка от титлата, след като отстъпи на испанката Нурия Парисас Диас.

#Хариет Дарт #Лили Тагер #WTA 250 в Гуанджоу

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