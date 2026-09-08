Хасково отбелязва празника на града с богата програма

С празнична литургия за днешния църковен празник Рождество Богородично започна програмата за Деня на Хасково. Службата беше отслужена в катедралния храм "Успение Богородично".

Предвидени са две изложби – "Литературата не е музей", постерна изложба на Факултета по славянски филологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски" във фоайето на Регионална библиотека "Христо Смирненски", както и "С достойнство и вяра", на ръчно изработени макети на герба на Хасково от деца от школите по приложно изкуство във фоайето на зала "Хасково" в Общината.

На тържествено заседание на Общинския съвет със званието "Почетен гражданин" посмъртно ще бъде удостоен поетът Ивайло Балабанов (1945–2021 г.). Решение за присъждане на отличието бе взето на заседание на Общинския съвет на 26 юни т. г.

Концертът "Хасково, бъди благословен" на Камерен оркестър Хасково с диригент Цанислав Петков ще се състои на подхода към символа на града – монумента на Богородица с Младенеца на хълма "Ямача". Кулминацията на програмата е на Културно-спортен комплекс "Спартак", където на сцената ще излязат изпълнителите Борис Христов и Михаела Филева.

Празничните прояви в града тази година започнаха на 2 септември, а съпътстващи събития ще има до 20 септември. Събитие в афиша беше инициативата "Ново небе за Узунджово". Авиошоуто с благотворителна кауза протече на 5 септември на бившата военна авиобаза край едноименното хасковско село.

снимки: БТА