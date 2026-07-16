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Херцогинята на Съсекс Меган получи номинация за наградите „Еми”

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:52 мин.
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Херцогинята на Съсекс Меган получи номинация за наградите „Еми”
Снимка: Архив/БГНЕС
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Меган, херцогинята на Съсекс, получи номинация за наградите „Еми" за дневни предавания за своята лайфстайл поредица, излъчена от стрийминг платформата Нетфликс, предаде Асошиейтед прес.

Бившата актриса, която се омъжи за британския принц Хари през 2018 г., е номинирана в категорията за изключително предаване за лайфстайл за „С любов, Меган".

Предаването на херцогинята на Съсекс включва рубрики за готвене, забавления и градинарство, звездни гости като Криси Тайген и Минди Кейлинг, както и кратка поява на съпруга ѝ принц Хари. „С любов, Меган" имаше два сезона през 2025 г., както и специално празнично издание.

Известна преди като Меган Маркъл, херцогинята на Съсекс беше част от актьорския състав на „Костюмари" от 2011 до 2018 г., преди да напусне сериала, за да се омъжи за принц Хари, припомня агенцията.

Най-много номинации за наградите „Еми" за дневни предавания - 48, получи телевизия Си Би Ес.

Сред номинираните за отличията сериали са „Дните на нашия живот", „Централна болница" и „Младите и неспокойните".

Сред претендентите за актьорски отличия са Хедър Том, Скот Клифтън и Торстен Кей за ролите им в „Дързост и красота".

Певицата Кели Кларксън е сред номинираните за водещи на дневно токшоу заедно с Упи Голдбърг, Сара Хейнс, Дженифър Хъдсън и други.

Наградите „Еми" за дневни предавания ще бъдат раздадени за 53-ти път на церемония в театър „Холивуд Паладиум" в Лос Анджелис на 30 октомври.

# Меган Маркъл #Меган #Номинации #награди "Еми"

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