Хетафе спечели гостуването си на Севиля с голове на Адриан Лисо

Хетафе победи Севиля с 2:1 в последния мач от втория кръг на Ла Лига. Адриан Лисо отбеляза головете за победителите.

Гостите откриха резултата на стадион "Рамон Санчес Писхуан" в Севиля след четвърт час игра. Плътен шут на Адриан Лисо извън наказателното поле се отби от крака на Акор Адамс и влетя във вратата на домакините.

В последната минута на редовното време на първата част възпитаниците на Матиас Алмейда възобновиха равенството. Хуан Санчес си отбеляза автогол в опит да изчисти центриране на задна греда на Хуанлу Санчес.

След почивката футболистите в синьо възстановиха преднината си. Головата комбинация отново даде резултат. Луис Мия изведе Адриан Лисо сам срещу вратаря и нападателят удвои головата си сметка.

Домакините сториха всичко по силите си, за да стигнат до равенство, но Давид Сориа спаси удар на Неманя Гудел, резервата Исаак Ромеро Бернал стреля извън пеналтерията в дясната греда, а гол на Акор Адамс бе отменен заради засада.

Хетафе заема 4-ото място в класирането с пълен актив от 6 точки. Севиля се намира на 17-ата позиция в подреждането без точки.