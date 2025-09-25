Хеттрик на Хулиан Алварес вдъхнови Атлетико Мадрид в Ла Лига

Атлетико Мадрид се пребори за своя втори успех от началото на сезона в Ла Лига. Футболистите на Диего Симеоне отказаха Райо Валекано с 3:2 на свой терен. Хулиан Алварес се отличи с хеттрик, отбелязвайки победното попадение в 88-та минута след пас на Джовани Симеоне.

Преди това Райо водеше с 2:1 след голове на Пеп Чавария и Алваро Гарсия, които бяха точни съответно в 45-ата и в 77-ата минута.

Хулиан Алварес откри резултата в двубоя след четвърт час игра и изравни за 2:2 десет минути преди края на редовното време.

Атлетико Мадрид има 9 точки и се изкачи до горната половина на таблицата в Примера дивисион след колебливото начало на кампанията.

В друга среща от кръга Реал Сосиедад се наложи с 1:0 на свой терен срещу Майорка след гол на Микел Оярсабал четири минути след почивката.