БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната...
Чете се за: 00:30 мин.
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във...
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хеттрик за новобранец задържа надеждите на Анахайм за плейофи в НХЛ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:25 мин.
Спорт
Запази

Повече за първия хеттрик в професионалната кариера на Бекет Сенеке, както и за останалите мачове от НХЛ през изминалата нощ вижте в обзора.

Хеттрик за новобранец задържа надеждите на Анахайм за плейофи в НХЛ
Снимка: БТА
Слушай новината

Новобранецът Бекет Сенеке вкара първия си хеттрик в професионалната кариера, а Анахайм постигна победа над Калгари с 4:3 след продължения. Победният гол в продължението също беше на Сенеке, а домакините от Калгари поведоха с 2:0 и 3:2, но накрая трябваше да отстъпят.

Седмата поредна победа доближи Анахайм само на точка от 2-ия в Тихоокеанската дивизия Едмънтън и на 3 от лидера Лас Вегас. Крис Крайдър вкара за 3:3 в 13:08 минута на третата част, а Алекс Килърн и Микаел Гранлунд се отличиха с две подавания. Ако се класират за плейофите за Купата Стенли, то „патоците“ ще участват там за първи път от осем години. А за успеха днес помогна и вратарят Лукаш Достал, спасил 32 изстрела.

За домакините от Калгари Мат Коронато cе отличи с гол и подаване, Хънтър Бжустиевич пък заби първо попадение в НХЛ, а Джонатан Юбердо откри резултата в 6:17 минута.

Сиатъл Кракен се наложи с 4:2 над Ню Джърси и събра 55 точки, които го държат на 4 от 2-ата позиция в Тихоокеанската дивизия. Мати Бение и Бъркли Катън вкараха в рамките на 18 секунди в третата третина, за да нарушат получилото се равенство към момента. Джордан Еберле също се разписа, а и подаде за гол. Рикър Евънс пък вкара другия гол за четвъртия мач без поражение в поредицата от шест като домакини.

Флорида Пантърс прегази Чикаго с 5:1, доближавайки се на 4 точки от 3-ия в Атлантическата дивизия Бъфало. Тобиас Бьорнфот се разписа на два пъти за успеха. Бьорнтофт играе в НХЛ от 2021-а година, но днес вкара едва второто и третото си попадение в личната статистика.

Картър Ферхеге също се разписа, като го прави в четвърти пореден мач. Вратарят Даниил Тарасов спаси 19 изстрела, като се предаде единствено при шута на Тайлър Бертуци.

Лидерът в цялата Западна конференция Колорадо Аваланч имаше лесно гостуване в Торонто и спечели с 4:1, а Брок Нелсън се отличи с хеттрик. Това е пети негов мач с три попадения наведнъж. Джак Дръри се разписа за 3:0 в 18:53 минута след подаване на финландското крило Йоел Кивиранта. Вратарят на победителите Макензи Блекууд спаси 32 шута, като се предаде единствено при удара на Мат Доми в края при числено превъзходство.

Последният в Атлантическата дивизия разгроми лидера в Тихоокеанската Лас Вегас със 7:1, а резултатът не промени класирането на нито един от двата отбора. Стивън Холидей вкара два гола за отбора от канадската столица и подаде за още един. Три асистенции направи Брейди Ткачък, а два гола реализира Дилън Козънс. Останалите попадения бяха дело на Фабиан Зетерлунд, Джордан Спенс и Ники Йенсен. Любопитното е, че това е първа победа на Отава над този съперник в историята.

Бен Киндъл се разписа на два пъти за 3:2 в полза на Питсбърг срещу Ванкувър. Любопитното е, че Киндъл е от Британска Колумбия и като дете е бил фен на Ванкувър. А двата му гола слагат край на период от 19 мача без попадение за радост на родителите му и 180 фена, които бурно аплодираха всяко негово докосване на шайбата.

Евгений Малкин също беше точен и бележи в трети пореден двубой, а вратарят Стюърт Скинър спаси 26 шута. За Кенъкс се разписаха Джейк де Бръск в 6:29 минута на третата част след добавка, както и Теди Блюгер.

#НХЛ 2025/2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново
2
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас -...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
3
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре
4
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на...
РИОСВ пломбира линията за ПДЧ на завода във Велико Търново
5
РИОСВ пломбира линията за ПДЧ на завода във Велико Търново
Ново жури, нов вот - вижте какво ни очаква на финала на националната селекция за "Евровизия"
6
Ново жури, нов вот - вижте какво ни очаква на финала на...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
3
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Зимни

Носителката на Световната купа по биатлон Франциска Пройс заговори за отказване
Носителката на Световната купа по биатлон Франциска Пройс заговори за отказване
Шамони 1924: Кои са първите шампиони в историята на Зимните олимпийски игри? Шамони 1924: Кои са първите шампиони в историята на Зимните олимпийски игри?
Чете се за: 03:02 мин.
България се справи с Тайланд на световното по хокей в дивизия III България се справи с Тайланд на световното по хокей в дивизия III
Чете се за: 01:02 мин.
"Истории от Олимпийските игри", епизод 3 от поредицата посветена на Игрите в Милано/Кортина "Истории от Олимпийските игри", епизод 3 от поредицата посветена на Игрите в Милано/Кортина
Чете се за: 08:02 мин.
Жюлия Симон се завърна на върха с бляскав финал в Нове Место Жюлия Симон се завърна на върха с бляскав финал в Нове Место
Чете се за: 03:07 мин.
Ерик Перо триумфира в масовия старт от Световната купа в Нове Место Ерик Перо триумфира в масовия старт от Световната купа в Нове Место
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във врачанското село Липница
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във врачанското...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Разнобой в кабинета: Премиерът и външният министър в задочен спор около членството на България в Съвета за мир Разнобой в кабинета: Премиерът и външният министър в задочен спор около членството на България в Съвета за мир
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
В очакване на развръзката: Кога ще започне процедурата за избор на служебен премиер? В очакване на развръзката: Кога ще започне процедурата за избор на служебен премиер?
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната епидемия Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната епидемия
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
След убийството в Минеаполис: Обама и Клинтън призоваха...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Пореден случай на агресия между ученички в Благоевград
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ