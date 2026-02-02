Хилъри Найт ще бъде капитан на отбора на САЩ по хокей на Зимните олимпийски игри

Отборът на САЩ по хокей на лед за жени ще има за капитан Хилъри Найт по време на Олимпийските игри в Милано и Кортина д’Ампецо, които започват в петък, съобщи хокейната федерация на страната. За Найт това ще бъдат пети олимпийски игри в кариерата.

Иначе тя е капитан на отбора от световното първенство през 2022-а година и става първият американски хокеист и в дата пола – при мъжете и при жените, който ще участва на пета Зимна олимпиада. Също така има златен олимпийски медал от 2018-а година и още три сребърни отличия от останалите си участия.

Играещата като център Алекс Карпентър и защитничката Мегън Келър са избрани за нейни заместници или втори и трети капитан на тима. Отборът на САЩ ще се опита да играе с по-опитен състав тази година, за да се пребори с големия съперник и защитаващ титлата си отбор на Канада, срещу когото имат шест победи в последните шест мача.

САЩ започва мачовете си в група А на турнира в Милано срещу отбора на Чехия, а Финландия, Швейцария и Канада са другите три тима в групата.