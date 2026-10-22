Хокеист на Питсбърг се възстановява, след като е колабирал в самолет

Канадецът е получил криза по време на полета на "пингвините".
Нападателят на тима от НХЛ Питсбърг Бен Киндъл се възстановява от спешен медицински случай по време на полета на отбора обратно от Юта Джаз по-рано тази седмица.
Генералният мениджър на "пингвините" Кайл Дюбас обяви пред медиите, че 19-годишният Киндъл е колабирал около 10 минути, след като клубът е напуснал Солт Лейк Сити. Самолетът се е върнал обратно към летището за аварийно кацане и Киндъл е бил транспортиран с линейка до близка болница за наблюдение, преди да бъде освободен в сряда.
Канадецът е получил криза, която се характеризира с рязък спад на сърдечната честота и кръвното налягане, според Дюбас.
"Допълнителни тестове са насрочени за днес. Ще следваме стриктно указанията, за да му осигурим завръщане към тренировки и мачове. Това е нашият основен приоритет - неговото бъдеще и здраве“, заяви Дюбас.
Мениджърът обяви, че Киндъл не е имал предишен случай на колабиране. Отборът го постави в списъка на контузените и въпреки че няма график за завръщането му, Дюбас добави, че клубът е оптимист, че нападателят може да се върне към тренировки до края на уикенда.
19-годишният Киндъл беше избран от Питсбърг в първия кръг, под номер 11 в Драфта на НХЛ през 2025 година. В девет мача този сезон канадецът е отбелязал два гола и е записал две асистенции.