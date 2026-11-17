Холивуд отпразнува в неделя кариерите на актрисата Глен Клоуз и режисьора Ридли Скот по време на ежегодните награди на Управителния съвет на американската Академия за кинематографично изкуство и наука – едно от първите събития в сезона на филмовите награди, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Клоуз и Скот бяха сред петимата изявени представители на киноиндустрията, удостоени с почетни награди „Оскар“ на галавечеря, на която присъстваха актьори от най-висока класа – от Том Круз до влиятелната двойка Зендая и Том Холанд.

79-годишната Глен Клоуз никога не е печелила „Оскар“ въпреки осемте си номинации за роли във филми като „Светът според Гарп“, „Голямото замръзване“ и „Фатално привличане“.

Актрисата сподели, че никога не се е тревожила дали името ѝ ще бъде извикано по време на церемониите за връчването на наградите „Оскар“.

„Винаги съм смятала, че най-голямата чест е да бъда в тази зала. Затова да бъда тук и сега, заобиколена от хора, които неизменно са ме вдъхновявали, чиято работа е била опора и предизвикателство за мен като актриса и ме е карала да искам да бъда по-добра, е най-голямата чест от всички възможни“, каза Глен Клоуз, цитирана от Ройтерс.

Джон Малкович, който играе заедно с нея в „Опасни връзки“, представи Клоуз като „неуморима, много умна, малко загадъчна“. Той я нарече още „велика актриса, която знае точно какво прави и всеки път дава 100 процента от себе си“.

Сред публиката имаше множество актьори, режисьори и други представители на филмовата индустрия, които се надяват да си осигурят номинация за „Оскар“ догодина. Сред тях бяха Том Круз и екранният му партньор в „Дигър“ Джон Гудман.

Сред гостите бяха също Тимъти Шаламе – звездата от предстоящия филм „Дюн: Част трета“, заедно с приятелката си Кайли Дженър, Педро Паскал, Джулиан Мур, Оливия Уайлд, Андрю Гарфийлд, както и режисьорът на „Одисея“ Кристофър Нолан.

Звездата на „Одисея“ Мат Деймън представи 88-годишния режисьор Ридли Скот – четирикратно номиниран за „Оскар“ и създател на високо оценени филми като „Пришълецът“, „Телма и Луиз“, „Блейд Рънър“ и „Гладиатор“.

Деймън си спомни съвместната си работа със Скот по „Марсианецът“. През по-голямата част от снимките актьорът е сам с режисьора и снимачния екип. Той сподели, че работата с Ридли Скот е била „като да те изстрелят от оръдие“. „Нищо не може да се сравни с усещането, когато всички гребат в една и съща посока, а на руля стои майстор“, каза Мат Деймън, цитиран от Асошиейтед прес.

„Вече беше време да го видим с „Оскар“ в ръка“, допълни актьорът.

Ридли Скот прие наградата си чрез видеопослание и отдаде почит на покойния си брат Тони Скот, режисьор на „Топ Гън“ и други филми.

„Поласкан съм и се гордея, че получавам тази награда, но я приемам и от името на Тони. Неговата великолепна работа със сигурност би заслужила това признание“, каза Ридли Скот.

С отличия на Академията бяха удостоени също аниматорът на „Дисни“ Флойд Норман и продуцентките Памела Кофлер и Кристин Вашон.

91-годишният Норман започва своята 65-годишна кариера през 1956 г., когато става първият чернокож аниматор в „Уолт Дисни Анимейшън Стюдиос“, като участва в създаването на „Спящата красавица“, „Мери Попинз“, „101 далматинци“ и „Книга за джунглата“, отбелязва Асошиейтед прес.

Вашон и Кофлер получиха наградата „Ирвинг Г. Талбърг“, ставайки първият женски продуцентски екип и първите независими продуценти, удостоени с отличието, сред предишните носители на което са кинодейци от ранга на Дейвид Селзник, Уолт Дисни, Самюъл Голдуин и Сесил Б. Демил.

Наградите на Управителния съвет на американската Академия за кинематографично изкуство и наука често се присъждат на артисти с изключителна кариера, които не са получили „Оскар“ в конкурентна категория. Някои печелят почетната награда, а скоро след това получават и конкурентен „Оскар“, както се случва с големите холивудски актьори Хенри Фонда и Пол Нюман през 80-те години на миналия век, припомня Асошиейтед прес.