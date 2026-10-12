Хората, обявили фалит на федерация, да не могат да регистрират повече нова

Хората, обявили фалит на федерация, да не могат повече да регистрират федерация. Това е една от промените в Закона за физическо възпитание и спорт, която е от двете, подготвени в Министерство на младежта и спорта (ММС), съобщи в интервю пред БНР спортният министър Енчо Керязов.

"Федерацията по вдигане на тежести трети път обявява фалит и промените са: хора, участвали в УС на федерацията и обявили фалити, да нямат право повече да регистрират федерации. Надяваме се това да попречи на такива хора да регистрират нови спортни централи", заяви спортният министър.

"За нас е важно, не само да кажем направихме нова промяна, а какво постигаме. Ние реално ще променим това, че в центъра на всичко стоят спортистите, а от конфликтите между УС на федерации и клубове, спортистите страдат най-много. И искаме спортистите и треньорите да бъдат защитени", аргументира се Керязов.

Той съобщи, че другата промяна е основна за ММС, да има повече правомощия за отнемане на правата на клуба:

"Защото сега става само с решение на УС на клуба. А знаем, че сега има кухи клубове. Мисля че това ще спомогне да не се получават такива напрежения и да се търсят възможности да се финансират нашите спортисти."

Спортният министър призна за натрупани проблеми и добави, че е далеч "от мисълта, че за 3 месеца ще решим колосално проблемите във федерациите". Но пък гарантира, че спортистите няма да бъдат намесени и потърпевши от тези скандали.

Спортният министър призна също и за разочарованията си от системата на спорта:

"Разминаванията са големи, всички знаем за проблемите, но в сърцевината на самата система не очаквах да бъде толкова фрапиращо безстопанствена. Това, което се случва на спортния комплекс "Септември" в столичния Красна поляна, не очаквах такава безстопанственост."

Повече от 10 години търговци не плащали наем на ММС за ползвани помещения и обекти на "Септември", посочи Керязов (б. р. проблемите там са известни повече от 10 години).

"Това се случва в европейска държава. Никой няма там сега, с областна администрация сега говорим да се направят търгове, подали сме ги на прокуратурата търговците", каза спортният министър.

Той е категоричен, че трябва да се промени отношението към часовете по физическо. И часът да не се пренебрегва и в него да се пишат домашни и решават задачи, защото "първата среща на младия човек със спорта не може да почака, както математиката и азбуката":

"Не може да почнем с 1+1 в пети клас. Трябва да се направят салони, да има учители по физическо и оценката да се дава за определени критерии. Не може да се пишат шестици на деца, щото е добър математик."

Спортният министър посочи, че и в София все още има училища без физкултурни салони – НПМГ, но се възхищава и поздравява учителя по физическо, който бил професионалист и въпреки това си провежда часовете, както трябва.

"Децата не могат да покрият нормативите по физическо, но те не са виновни, защото не им предоставяме условия. Няма как дете не влизало по физическо да поставяме критерии."

Керязов обяви, че в бюджета за 2027 г. трябва да има повече пари за спорт. Вече са предали проекто-бюджета на ММС на министъра на финансите и премиера.

"БСТ реализира повече приходи и подписват договор с БОК за предолимпийската подготовка, така че и БОК ще има средства и надявам се това, което ние сме подали като разчети и за ОИ, за децата в учебните заведения, със сигурност трябва да има повече пари", надява се министър Енчо Керязов, но не посочи колко повече са реализираните приходи на БСТ.