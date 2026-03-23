Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около...
"Тренд": 3,1 млн. избиратели ще отидат до...
Самолет се сблъска с пожарна на летище "Ла...
Хосеп Гуардиола: Не съм изкуствен интелект

Аз съм човешко същество и искам да празнувам, коментира испанецът след спечелването на Купата на лигата от страна на Сити.

Хосеп Гуардиола говори повече за своите емоции след спечелването на Купата на лигата с Манчестър Сити. В спора за трофея „гражданите“ отказаха Арсенал с 2:0. Мениджърът на „небесно-сините“ сподели, че не е изкуствен интелект и също иска да празнува.

Исках още един жълт картон и затова го направих. Това беше целта“, пошегува се испанецът, когато беше попитан за празнуването си.

Вижте, ако не мога да празнувам в момента срещу отбор като Арсенал и от начина, по който играехме . . . Емоциите ми са свързани с начина, по който играем. Реагирам, когато е добре, вкарахме гол и емоциите излязоха наяве. Не съм изкуствен интелект, аз съм човешко същество и искам да празнувам. Не показвах неуважение към Арсенал или към другите фенове, просто празнувах с моите хора. И когато го чувствам, го изразявам“, добави той.

Наставникът стана първият мениджър в историята, спечелил Купата на лигата пет пъти, и въпреки въпросителните около бъдещето му в клуба, той посочи, че няма желание да се оттегля в края на сезона.

Толкова е трудно да се печелят титли, няма значение дали е Висшата лига или Шампионската лига, но победата срещу този отбор направи титлата специална“, добави специалистът.

„Наред с Барселона и Байерн Мюнхен, те са най-добрият отбор в Европа. А това, което постигнахме, като спечелихме 19 титли за 10 години в модерната епоха, в Англия, в Европа, е свалям шапка на цялата организация. Все още имам радостта да се състезавам. Днес беше истинско предизвикателство, никой не ни даде нищо. Казах на играчите: „Днес ще видим какво е нашето ниво“. Те са най-добрите досега, няма съмнение в това, така че нека се докажем и през второто полувреме не можех да повярвам, че можем да го направим срещу Арсенал, но го направихме", коментира треньорът.

Сити е на девет точки зад „артилеристите“ в битката за титлата във Висшата лига. Отборът на Гуардиола обаче има мач по-малко и ще бъде домакин на тима на Артета на „Етихад“ следващия месец.

Бих искал да съм на девет точки пред Арсенал и не знам дали бих заменил трофея за деветте точки, за да се боря за Висшата лига. Това е различно състезание и те ще бъдат по-контролирани, когато дойдат на „Етихад“. Може би за този мач това ще ни помогне, но Висшата лига е в техни ръце. Ще се опитаме да спечелим мачовете си и след това ще видим какво ще се случи“, завърши Гуардиола.

Свързани статии:

О’Райли донесе Купата на лигата на Манчестър Сити
О’Райли донесе Купата на лигата на Манчестър Сити
Манчестър Сити стигна до деветия си трофей в турнира и спечели...
Чете се за: 01:02 мин.
#Карабао Къп 2025/2026 #ФК Манчестър Сити #Хосеп Гуардиола

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на световния шампионат в зала в Торун
2
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на...
Ето как се представи България на световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (обзор)
3
Ето как се представи България на световното първенство по лека...
Иран е изстрелял 400 балистични ракети по Израел от началото на войната, 92% са били прехванати
4
Иран е изстрелял 400 балистични ракети по Израел от началото на...
Иран заплаши с пълно затваряне на Ормузкия проток, Тръмп с ултиматум - до 48 часа да бъде отворен
5
Иран заплаши с пълно затваряне на Ормузкия проток, Тръмп с...
Реал удари Атлетико в голов спектакъл в Мадрид
6
Реал удари Атлетико в голов спектакъл в Мадрид

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
3
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
5
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
6
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...

Още от: Футбол

Николай Костов пред раздяла с Актобе
Николай Костов пред раздяла с Актобе
Зинедин Зидан е все по-близо да поеме Франция Зинедин Зидан е все по-близо да поеме Франция
Чете се за: 01:05 мин.
Антоан Гризман сменя Атлетико с МЛС Антоан Гризман сменя Атлетико с МЛС
Чете се за: 01:15 мин.
Англия без Еберечи Езе срещу Уругвай и Япония Англия без Еберечи Езе срещу Уругвай и Япония
Чете се за: 01:22 мин.
Ивелин Попов: Чувствам се щастлив и благодарен на Цар футбол Ивелин Попов: Чувствам се щастлив и благодарен на Цар футбол
Чете се за: 02:05 мин.
Късен гол спаси Страсбург срещу Нант Късен гол спаси Страсбург срещу Нант
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

44 000 души са подали заявления за гласуване в чужбина на парламентарния вот
44 000 души са подали заявления за гласуване в чужбина на...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
Чете се за: 03:12 мин.
Общество
Кризата в Близкия изток: НАТО работи за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток Кризата в Близкия изток: НАТО работи за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток
Чете се за: 04:17 мин.
Близък изток
Самолет се сблъска с пожарна на летище "Ла Гуардия" в Ню Йорк, има загинали (СНИМКИ) Самолет се сблъска с пожарна на летище "Ла Гуардия" в Ню Йорк, има загинали (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
По света
"Тренд": 3,1 млн. избиратели ще отидат до урните на 19 април
Чете се за: 01:27 мин.
Общество
12-годишно дете и трима възрастни пострадаха при катастрофа на пътя...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Почина бившият френски премиер Лионел Жоспен
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около Великден
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
