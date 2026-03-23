Хосеп Гуардиола: Не съм изкуствен интелект

Хосеп Гуардиола говори повече за своите емоции след спечелването на Купата на лигата с Манчестър Сити. В спора за трофея „гражданите“ отказаха Арсенал с 2:0. Мениджърът на „небесно-сините“ сподели, че не е изкуствен интелект и също иска да празнува.

„Исках още един жълт картон и затова го направих. Това беше целта“, пошегува се испанецът, когато беше попитан за празнуването си.

„Вижте, ако не мога да празнувам в момента срещу отбор като Арсенал и от начина, по който играехме . . . Емоциите ми са свързани с начина, по който играем. Реагирам, когато е добре, вкарахме гол и емоциите излязоха наяве. Не съм изкуствен интелект, аз съм човешко същество и искам да празнувам. Не показвах неуважение към Арсенал или към другите фенове, просто празнувах с моите хора. И когато го чувствам, го изразявам“, добави той.

Наставникът стана първият мениджър в историята, спечелил Купата на лигата пет пъти, и въпреки въпросителните около бъдещето му в клуба, той посочи, че няма желание да се оттегля в края на сезона.

„Толкова е трудно да се печелят титли, няма значение дали е Висшата лига или Шампионската лига, но победата срещу този отбор направи титлата специална“, добави специалистът.

„Наред с Барселона и Байерн Мюнхен, те са най-добрият отбор в Европа. А това, което постигнахме, като спечелихме 19 титли за 10 години в модерната епоха, в Англия, в Европа, е свалям шапка на цялата организация. Все още имам радостта да се състезавам. Днес беше истинско предизвикателство, никой не ни даде нищо. Казах на играчите: „Днес ще видим какво е нашето ниво“. Те са най-добрите досега, няма съмнение в това, така че нека се докажем и през второто полувреме не можех да повярвам, че можем да го направим срещу Арсенал, но го направихме", коментира треньорът.

Сити е на девет точки зад „артилеристите“ в битката за титлата във Висшата лига. Отборът на Гуардиола обаче има мач по-малко и ще бъде домакин на тима на Артета на „Етихад“ следващия месец.

„Бих искал да съм на девет точки пред Арсенал и не знам дали бих заменил трофея за деветте точки, за да се боря за Висшата лига. Това е различно състезание и те ще бъдат по-контролирани, когато дойдат на „Етихад“. Може би за този мач това ще ни помогне, но Висшата лига е в техни ръце. Ще се опитаме да спечелим мачовете си и след това ще видим какво ще се случи“, завърши Гуардиола.