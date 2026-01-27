Хосеп Гуардиола: Предпочитам да имаме повече точки, но това заслужихме

Хосеп Гуардиола заяви, че в Манчестър Сити мислят само за победата срещу Галатасарай в утрешния мач за край на основната фаза в Шампионската лига. Мениджърът на „гражданите“ отбеляза, че споделил на своите играчи, че най-важното е концентрацията върху успеха.

Англичаните заемат 11-то място във временното класиране и заради по-лоша голова разлика е извън Топ 8. Първите осем отбора автоматично ще продължат към осминафиналите, докато тези, позиционирани от девета до 24-та позиция, ще участват в плейофния кръг, за да определят останалите състави, които ще продължат напред. Сити трябва да спечели срещу турците и да се надява на благоприятни резултати в другите мачове, за да избегне плейофите.

„Предпочитам да имаме повече точки, но това е, което заслужихме. Трябва да се съсредоточим и да опитаме да спечелим мача с Галатасарай, след което ще видим на каква позиция ще завършим. Ще видим какъв е резултатът в последните 10 минути и тогава ще разберем какво трябва да се направи по отношение на головата разлика. Трябва да се съсредоточим върху играта си, това е ключът. Ще се опитаме да спечелим утре. Галатасарай е начело в турското първенство и всичките му футболисти са изключителни. Трябва да положим невероятни усилия пред нашите фенове“, започна той.

На въпрос за Ерлинг Холанд, който вкара само един в последните си девет мача и беше оставен на пейката при победата с 2:0 над Уулвърхямптън от Висшата лига в събота, специалистът сподели:

„Отборът трябва да играе по-добре, да създават повече положения и той ще вкарва. Никога не подценявайте нападателите, голмайсторите, защото те винаги ще ви накарат да замълчите.“

Наставникът коментира, че очаква с нетърпение срещата с полузащитника Илкай Гюндоган и крилото Лерой Сане, които играха за отбора от Манчестър, но сега са част от Галатасарай.

„Благодарен съм и на двамата. Те имаха невероятен принос и са прекрасни хора. Радвам се, че ще ги видя отново утре. Илкай беше тук по-дълго от Лерой, но Лерой също ни даде нещо уникално. Той беше специален играч и имаше добра връзка с Кевин Де Бройне. Гюндоган беше капитан в сезона, в който спечелихме требъла, а и демонстрира огромен характер. Голям играч в големите мачове“, категоричен беше Гуардиола.