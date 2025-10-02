Хосеп Гуардиола: Трябваше да победим Монако

Мениджърът на Манчестър Сити - Хосеп Гуардиола, не скри разочарованието си след допуснатия късен изравнителен гол за 2:2 при гостуването на Монако във втория кръг на Шампионската лига по футбол.

Норвежецът Ерлинг Холанд се разписа два пъти за англичаните в мач №50 в турнира, като увеличи сметката си на 52 попадения в надпреварата, след като Джордън Тезе беше дал аванс на домакините, които в последствие все пак стигнаха до точката в самия край след точно изпълнение на дузпа на Ерик Дайър, която беше отсъдена от главния рефер Хесус Хил Мансано след разглеждане от системата за видеоповторения (ВАР) заради опасна игра с високо вдигнат крак на Нико Гонсалес в наказателното поле срещу Дайър.

"Смятам, че изиграхме наистина добър мач и трябваше да спечелим, защото във футбола само резултатът има значение. Ако анализираме видяното на терена, имаше много неща, които направихме много добре. Създадохме достатъчно доста добри положения, а в същото време не позволихме на съперника да стигне до почти нищо. Монако се защитаваше дълбоко в своята половина, игра по много по-различен начин в сравнение с Лига 1. Но пък се представи солидно", коментира Гуардиола.

Сити владееше топката в 2/3 от времето и отправи два пъти повече удари към вратата на съперника (18 срещу 9), но не се възползва.