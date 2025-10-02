Монако и Виляреал спряха Манчестър Сити и Ювентус с късни голове в Шампионска лига

Манчестър Сити отново заложи на голмайстора си Ерлинг Холанд, който вкара двата гола за английския тим, който обаче бе спрян при гостуването на Монако - 2:2. Норвежкият таран откри след четвърт час игра, като получи асистенция от Йошко Гвардиол, спря си отлично топката и я заби под гредата. Тимът от княжеството реагира мигновено, като само три минути по-късно Крепен Диата изведе Жордан Тез в наказателното поле и последният изравни в удар в левия горен ъгъл. В самия край на първата част Холанд отново даде аванс на „гражданите“ с удар с глава, като топката отскочи от терена и стана неспасяема за вратаря на Монако Филип Кон. Бившият футболист на Тотнъм Ерик Дайър донесе точката на монегаските в края с попадение от дузпа. Това беше първа точка за Монако, тимът на Пеп Гуардиола има четири.

Ювентус направи обрат при гостуването си на Виляреал, като изоставаше преди почивката след гол на Жорж Микаутадзе за „жълтата подводница“, но в крайната сметка двата тима поделиха точките при 2:2. През второто полувреме Федерико Гати много бързо изравни за "старата госпожа" със задна ножица, а само седем минути по-късно резервата Консейсао направи пълния обрат. В последната минута на мача Ренато Вейга спаси точката за испанския тим. Ювентус има вече две равенства с голова разлика 6:6.

Наполи успя да спечели трите точки у дома срещу Спортинг Лисабон, след като направи 2:1. Расмус Хойлунд даде преднина на отбора от Неапол. След почивката Луис Суарес изравни за тима от португалската столица след дузпа. Последната дума бе отново за Хойлунд, който вкара втория си гол в мача след асистенция на Кевин Де Бройне.

Борусия Дортмунд надигра убедително гостуващия Атлетик Билбао с 4:1. Даниел Свенсон и Карни Чуквуемека дадоха комфортен аванс на германския гранд, но Горка Гурусета върна едно попадение за баските, което принуди Борусия да търси трети голи тимът на Нико Ковач го постигна чрез голмайстора си Серу Гираси. До края Борусия стигна до още по-внушителен успех с гол на Юлиан Бранд в добавеното време.

Байер Леверкузен и ПСВ Айндховен поделиха точките в Германия след 1:1. По-близо до крайната победа изглеждаше тимът от Леверкузен, който поведе след малко повече от час игра чрез Кристиан Кофане. Нидерландците не се отказаха при този развой и Исмаил Саибари изравни седем минути по-късно.

В други мачове от вечерта Пари Сен Жемен спечели гостуването си на Барселона с 2:1, докато Арсенал триумфира в домакинството си на Олимпиакос с 2:0.

