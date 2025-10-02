БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг,...
Чете се за: 02:37 мин.
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Желязков за задържания българин от Израел:...
Чете се за: 00:57 мин.
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Монако и Виляреал спряха Манчестър Сити и Ювентус с късни голове в Шампионска лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:45 мин.
Спорт
Запази

Обзор на най-интересните мачове в турнира.

Монако
Снимка: БТА
Слушай новината

Манчестър Сити отново заложи на голмайстора си Ерлинг Холанд, който вкара двата гола за английския тим, който обаче бе спрян при гостуването на Монако - 2:2. Норвежкият таран откри след четвърт час игра, като получи асистенция от Йошко Гвардиол, спря си отлично топката и я заби под гредата. Тимът от княжеството реагира мигновено, като само три минути по-късно Крепен Диата изведе Жордан Тез в наказателното поле и последният изравни в удар в левия горен ъгъл. В самия край на първата част Холанд отново даде аванс на „гражданите“ с удар с глава, като топката отскочи от терена и стана неспасяема за вратаря на Монако Филип Кон. Бившият футболист на Тотнъм Ерик Дайър донесе точката на монегаските в края с попадение от дузпа. Това беше първа точка за Монако, тимът на Пеп Гуардиола има четири.

Ювентус направи обрат при гостуването си на Виляреал, като изоставаше преди почивката след гол на Жорж Микаутадзе за „жълтата подводница“, но в крайната сметка двата тима поделиха точките при 2:2. През второто полувреме Федерико Гати много бързо изравни за "старата госпожа" със задна ножица, а само седем минути по-късно резервата Консейсао направи пълния обрат. В последната минута на мача Ренато Вейга спаси точката за испанския тим. Ювентус има вече две равенства с голова разлика 6:6.

Наполи успя да спечели трите точки у дома срещу Спортинг Лисабон, след като направи 2:1. Расмус Хойлунд даде преднина на отбора от Неапол. След почивката Луис Суарес изравни за тима от португалската столица след дузпа. Последната дума бе отново за Хойлунд, който вкара втория си гол в мача след асистенция на Кевин Де Бройне.

Борусия Дортмунд надигра убедително гостуващия Атлетик Билбао с 4:1. Даниел Свенсон и Карни Чуквуемека дадоха комфортен аванс на германския гранд, но Горка Гурусета върна едно попадение за баските, което принуди Борусия да търси трети голи тимът на Нико Ковач го постигна чрез голмайстора си Серу Гираси. До края Борусия стигна до още по-внушителен успех с гол на Юлиан Бранд в добавеното време.

Байер Леверкузен и ПСВ Айндховен поделиха точките в Германия след 1:1. По-близо до крайната победа изглеждаше тимът от Леверкузен, който поведе след малко повече от час игра чрез Кристиан Кофане. Нидерландците не се отказаха при този развой и Исмаил Саибари изравни седем минути по-късно.

В други мачове от вечерта Пари Сен Жемен спечели гостуването си на Барселона с 2:1, докато Арсенал триумфира в домакинството си на Олимпиакос с 2:0.

Снимки: БТА

Свързани статии:

Гонсало Рамош разплака Барселона и донесе трите точки на ПСЖ
Гонсало Рамош разплака Барселона и донесе трите точки на ПСЖ
Европейският шампион нанесе първа загуба за сезона на испанския...
Чете се за: 04:57 мин.
#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #Виляреал #Ювентус #Манчестър Сити #Монако

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
1
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна инспекция"
2
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна...
Голям пожар избухна тази нощ в столичния квартал "Гоце Делчев"
3
Голям пожар избухна тази нощ в столичния квартал "Гоце...
"Имаме едно голямо бебе": Чичото на 4-годишния Мартин настоява за максимална присъда за шофьора на АТВ-то
4
"Имаме едно голямо бебе": Чичото на 4-годишния Мартин...
Момчета нападнаха и пребиха възрастен мъж - снимали, за да се похвалят на приятели
5
Момчета нападнаха и пребиха възрастен мъж - снимали, за да се...
На вниманието на ДАИ: Iron Maiden ще изнесат концерт на 26 май (МЕМЕТА)
6
На вниманието на ДАИ: Iron Maiden ще изнесат концерт на 26 май...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
5
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
6
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...

Още от: Футбол

Хуан Кабал ще отсъства близо два месеца
Хуан Кабал ще отсъства близо два месеца
Отличиха Христо Стоичков на международен спортен симпозиум в Сараево Отличиха Христо Стоичков на международен спортен симпозиум в Сараево
Чете се за: 01:15 мин.
Отново отложиха завръщането на Барселона на "Камп Ноу" Отново отложиха завръщането на Барселона на "Камп Ноу"
Чете се за: 01:05 мин.
Националите по футбол се събират на лагер в неделя Националите по футбол се събират на лагер в неделя
Чете се за: 01:57 мин.
Милан с проблеми в защита преди гостуването на Ювентус Милан с проблеми в защита преди гостуването на Ювентус
Чете се за: 01:25 мин.
Даниел Боримиров: Левски има шанс да се пребори за първото място Даниел Боримиров: Левски има шанс да се пребори за първото място
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг, шофьорите да тръгват на път с подходящи гуми
АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг, шофьорите да...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
ВКС: Сарафов вече няма правомощия да иска възобновяване на производства ВКС: Сарафов вече няма правомощия да иска възобновяване на производства
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Земетресение е регистрирано в Истанбул Земетресение е регистрирано в Истанбул
Чете се за: 01:10 мин.
По света
"Спрете геноцида в Газа": Какво призова задържаният от...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Прокуратурата във Варна поема разследването за предполагаемо...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Почина раненото мече, спасено от коритото на река Арда преди седмица
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Срина се системата за проверка на глоби в КАТ
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ