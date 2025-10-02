2 от 2 за Арсенал в Шампионската лига

Арсенал (Англия) постигна втора поредна победа с 2:0 в Шампионската лига. Селекцията на Микел Артета се справи с лекота с Олимпиакос (Гърция) на стадион "Емирейтс". Гръцкият първенец обикновено създава проблеми на англичаните, но днес вицешампионите на Висшата лига успяха да сведат до минимум опасностите пред своята врата.

Така "топчиите" оформиха групичка от шест отбора с пълен актив от два мача, като те се намират на пето място, заради головата си разлика. "Червено-белите" пък са 29-и със само едно точка.

Арсенал получи златна възможност да открие резултата още във втората минута, когато бърза атака доведе до центриране на Майлс Люис-Скели към Габриел Мартинели, но играещият като дясно крило днес футболист сякаш направи по-трудното и не нацели вратата от близко разстояние.

Бразилецът обаче не сбърка в 13-ата минута, когато той бе на точното място да добави топката от един сантиметър в мрежата, след като удар на Виктор Гьокереш бе спасен от вратаря на гостите Константинос Цолакис.

Шест минути по-късно дойде и първото по-добро положение за Олимпиакос. Чикиньо центрира отдясно към Даниел Поденсе, който бе спрян от страхотните рефлекси на Давид Рая.

"Артилеристите" държаха контрол върху владението на топката, но гърците продължаваха да намират пролуки и в 37-ата минута Аюб Ел Кааби остана на сантиметри от изравнителното попадение.

До края на полувремето Гьокереш и Леандро Тросар излязоха на добри стрелкови позиции, но шутовете им бяха далеч от целта.

Белгийското крило на "топчиите" продължи да бъде голяма опасност за отбраната на гостите и през второто полувреме, но завършващото докосване продължаваше да му изневерява, като най-добър пример за това бе възможността в 65-ата минута, когато той преодоля Цолакис, но шутът му бе блокиран от защитниците на "червено-белите"

Само минута по-късно Чикиньо си помисли, че е изравнил резултата за Олимпиакос. Ел Кааби прати опасен удар с глава, който Рая спаси, но той бе безпомощен при добавката на португалеца. При изстрела си обаче мароканският нападател е бил в засада, което веднага бе забелязано от страничните съдии.

В 82-ата минута домакините пропуснаха нов шанс да сложат точка на спора. Еберечи Езе намери на другия фланг още една от резервите на Микел Артета - Букайо Сака. Англичанинът навлезе в наказателното поле и подаде към точката на дузпата към капитана Мартин Йодегор, но първият му изстрел бе спрян от Цолакис, а вторият - от защитника Панайотис Рецос.

Все пак във втората минута на добавеното време комбинацията между Йодегор и Сака този път беше успешна, като норвежецът изведе английското крило, а той успя да промуши топката във вратата на Константинос Цолакис за крайното 2:0.

В третия кръг от основната фаза на Шампионската лига Арсенал приема Атлетико Мадрид (Испания) на 21 октомври, а на същата дата Олимпиакос е изправен пред ново тежко гостуване - на Барселона (Испания).