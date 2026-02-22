Хосу Урибе: Една победа би ни дала тласък в борбата за оцеляване

Старши треньорът на Берое Хосу Урибе заяви след равенството срещу Арда в мач от Първа лига, че една победа би дала необходимия импулс на тима в битката за оставане в елита.

"Беше много оспорван мач. Имахме много добра ситуация, с която можехме да спечелим, но Хуан Карлос Пинеда нацели гредата. Имахме и още положения, а съперникът също ни затрудни. Наложи се нашият вратар да се намесва решително. Смятам, че който отбележеше попадение, щеше да спечели мача“, коментира Урибе.

По думите му отборът се представя стабилно в началото на пролетния дял, а спечелените точки са срещу силни съперници.

"Всяка точка за нас е много важна в борбата за оцеляване. Гледаме напред и се надяваме на победи в следващите двубои. Точно една победа ни липсва в чисто психологически план. Това ще ни даде тласък“, допълни наставникът.

Урибе коментира и отсъствието на голмайстора Алберто Салидо, който е спряган за трансфер в ЦСКА 1948.