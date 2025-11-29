Хосу Урибе: Имам много работа, но виждам хубави неща

Старши треньорът на Берое Хосу Урибе направи повторен дебют начело на тима при загубата с 1:2 от ЦСКА 1948.

Наставникът твърди, че отборът е конкурентоспособен.

„Съставът е доста различен. Имаме доста млади играчи. Имам много работа с момчетата, но виждам хубави неща. Смятам, че можем да сме конкурентоспособни и можем да покажем и друго лице“, заяви той.

Испанецът разкри, че без колебания се е завърнал в Стара Загора.

„Благодаря на президента Ернан Банато и на изпълнителния директор Пако Сарагоса за това, че помогнаха да се върна отново тук. Всички заедно – клуб и фенове, ще можем да спасим отбора. Много обичам този клуб и искам само добро за него. При първия ми престой видях хубави неща, имаше сплотеност. Когато президентът ми се обади, за да се върна, приех без колебания", каза Урибе.