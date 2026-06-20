Христо Илиев се класира за финала на 100 м с най-добро време на полуфиналите на Балканиадата във Волос

Илиев спечели първа полуфинална серия с време 10.18 секунди. Финалът е от 21:10 часа
Националният рекордьор на България в спринта на 60 метра в зала Христо Илиев даде най-добро време на полуфиналите и се класира за финала на 100 метра на Балканиадата по лека атлетика в гръцкия град Волос.
Илиев спечели първа полуфинална серия с време 10.18 секунди (+3.1 м/сек). Финалът на 100 метра е от 21:10 часа.
Първи своето участие от българите започна Крум Захариев в десетобоя, който зае второ място на 100 метра с личен рекорд 10.87 секунди.
На 100 метра при жените Радина Величкова също се класира за финала. Тя записа лично постижение за сезона от 11.53 секунди, класирайки се трета в трета серия. Финалното бягане е от 21:00 часа.
Кристен Радуканова даде пето време в първа серия 11.72 секунди и не успя да намери място сред финалистките.
Вечерната сесия започва в 17:15 часа със скока на височина за десетобоя.
Програма на българското участие в първия ден на Балканиадата по лека атлетика във Волос
мъже:
18.00 часа, чук - Валентин Андреев
18.30 часа, 400 метра с препятствия: Тодор Тодоров, Радин Вълчев
19.10 400 метра: Тодор Тодоров
19.40 скок височина: Тихомир Иванов, Кристиян Цанев
20.35 скок дължина: Божидар Саръбоюков, Стилиян Орлинов
21:10 часа, 100 метра финал, Христо Илиев
21.20 часа, 1500 метра, Иван Иванов, Ангел Дарандашев
десетобой: Крум Захариев
22:40 часа, щафета 4 по 100, Георги Петков, Никола Караманолов, Зинга Барбоса, Христо Илиев
жени:
10:35 часа, 100 метра серии: Кристен Радуканова, Радина Величкова
18:35 часа, троен скок: Виктория Ангелова
18:50 часа, 400 метра с препятствия: Кристина Борукова
19.35 часа, 400 метра: Андреа Савова, Дева-Мария Драгиева
20:10 часа, 800 метра: Росина Николова, Мина Младенова
22:10 часа, щафета 4 по 100 метра: Пламена Чакърова, Кристен Радуканова, Мила Димитрова, Радина Величкова
22:20 часа, смесена щафета 4 по 100 метра, Димитър Христов, Росина Николова, Тодор Тодоров, Андреа Савова