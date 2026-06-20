Христо Илиев се класира за финала на 100 м с най-добро време на полуфиналите на Балканиадата във Волос

Националният рекордьор на България в спринта на 60 метра в зала Христо Илиев даде най-добро време на полуфиналите и се класира за финала на 100 метра на Балканиадата по лека атлетика в гръцкия град Волос.

Илиев спечели първа полуфинална серия с време 10.18 секунди (+3.1 м/сек). Финалът на 100 метра е от 21:10 часа.

Първи своето участие от българите започна Крум Захариев в десетобоя, който зае второ място на 100 метра с личен рекорд 10.87 секунди.

На 100 метра при жените Радина Величкова също се класира за финала. Тя записа лично постижение за сезона от 11.53 секунди, класирайки се трета в трета серия. Финалното бягане е от 21:00 часа.

Кристен Радуканова даде пето време в първа серия 11.72 секунди и не успя да намери място сред финалистките.

Вечерната сесия започва в 17:15 часа със скока на височина за десетобоя.

Програма на българското участие в първия ден на Балканиадата по лека атлетика във Волос

мъже:

18.00 часа, чук - Валентин Андреев

18.30 часа, 400 метра с препятствия: Тодор Тодоров, Радин Вълчев

19.10 400 метра: Тодор Тодоров

19.40 скок височина: Тихомир Иванов, Кристиян Цанев

20.35 скок дължина: Божидар Саръбоюков, Стилиян Орлинов

21:10 часа, 100 метра финал, Христо Илиев

21.20 часа, 1500 метра, Иван Иванов, Ангел Дарандашев

десетобой: Крум Захариев

22:40 часа, щафета 4 по 100, Георги Петков, Никола Караманолов, Зинга Барбоса, Христо Илиев

жени:

10:35 часа, 100 метра серии: Кристен Радуканова, Радина Величкова

18:35 часа, троен скок: Виктория Ангелова

18:50 часа, 400 метра с препятствия: Кристина Борукова

19.35 часа, 400 метра: Андреа Савова, Дева-Мария Драгиева

20:10 часа, 800 метра: Росина Николова, Мина Младенова

22:10 часа, щафета 4 по 100 метра: Пламена Чакърова, Кристен Радуканова, Мила Димитрова, Радина Величкова

22:20 часа, смесена щафета 4 по 100 метра, Димитър Христов, Росина Николова, Тодор Тодоров, Андреа Савова