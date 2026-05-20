Христо Крушарски: Колективът, който направихме, движи локомотива

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски вярва, че отборът ще завърши сезона с трофея от Купата на България.
Финалът на Националния стадион "Васил Левски" започва в 19:00 часа.
"Колективът, който направихме, движи локомотива. Футболът е отборна игра. При нас няма злоба между футболистите и това е резултатът", сподели той, на влизане на стадиона.
На паркинга на стадиона Крушарски проведе шеговит разговор с бившия треньор и футболист на ЦСКА Георги Илиев.
"Майкъла е бита карта. Къде е тръгнал да се бори с Дан Колов. След миналия ни мач с ЦСКА имаше треньорска смяна, сега ще им сменим целия отбор", завърши Крушарски.