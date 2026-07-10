Христо Стоичков: 10 юли е най-необикновеният ден, двоен празник

Легендата на българския и световния футбол Христо Стоичков използва профила си в социалната мрежа „Фейсбук“, за да припомни навършването на 32 години от победата на националния отбор с 2:1 над Германия на четвъртфиналите на световното първенство в САЩ през 1994 г.

Голмайсторът на Мондаиал 1994 отбелязва, че на 10 юли отбелязва двоен празник, тъй като рожден ден има дъщеря му Михаела.