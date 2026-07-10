Христо Стоичков: 10 юли е най-необикновеният ден, двоен празник

10 юли е специален ден за легендата на българския футбол.
Легендата на българския и световния футбол Христо Стоичков използва профила си в социалната мрежа „Фейсбук“, за да припомни навършването на 32 години от победата на националния отбор с 2:1 над Германия на четвъртфиналите на световното първенство в САЩ през 1994 г.
Голмайсторът на Мондаиал 1994 отбелязва, че на 10 юли отбелязва двоен празник, тъй като рожден ден има дъщеря му Михаела.
„На 10 юли се събудих и веднага посегнах към телефона! Звъннах на моята малка Михаела, за да ѝ честитя рождения ден! Обещах ѝ, че ще победим Германия! Обещах ѝ да гледа как се радвам с момчетата на телевизора! Мразя да не изпълнявам обещания и само в крайни случаи не съм го правил! 10 юли е най-необикновеният ми ден, двойният ми празник! Честит рожден ден, Мика! Честита годишнина от 2:1 над Германия, българи“, написа Стоичков.