Христо Стоичков дава предимство на Усман Дембеле пред Ламин Ямал за Златната топка

Носителят на отличието от 1994 г. се надява да даде приза на испанеца.
Легендата на европейския футбол - Христо Стоичков, гостува на Барселона за двубоя с Комо, който в неделя определи тазгодишния носител на трофея „Жоан Гампер“. Любимците на Камата се наложиха с 5:0, а след двата гола на Ямал - българинът изрази надежда, че испанецът ще спечели тазгодишната Златна топка.
В същото време Стоичков дава леко предимство за Усман Дембеле, когото във времето публично е критикувал за представянето му на "Камп Ноу".
"Мисля, че можем да спечелим Ла Лига. Шампионска лига е друго нещо, въпреки че е твърде рано да сравняваме това, което виждаме сега, с видяното през миналата кампания. Има двама много ясни фаворити за Златната топка - Ламин и Усман Дембеле. Предполагам, че Шампионска лига има голяма тежест, но да видим дали ще мога да я връча на Ламин. Но наградата се присъжда от „Франс Футбол“, а Дембеле е французин“, каза пред TV3 Стоичков, който беше удостоен със същия приз през 1994 година.