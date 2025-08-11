Христо Стоичков дава предимство на Усман Дембеле пред Ламин Ямал за Златната топка

Легендата на европейския футбол - Христо Стоичков, гостува на Барселона за двубоя с Комо, който в неделя определи тазгодишния носител на трофея „Жоан Гампер“. Любимците на Камата се наложиха с 5:0, а след двата гола на Ямал - българинът изрази надежда, че испанецът ще спечели тазгодишната Златна топка.

В същото време Стоичков дава леко предимство за Усман Дембеле, когото във времето публично е критикувал за представянето му на "Камп Ноу".