Христо Стоичков гледа мача между Апоел Тел Авив и Олимпиакос

Христо Стоичков и семейството му гледат на живо мача от Евролигата между Олимпиакос и Апоел Тел Авив, който се играе в зала "Арена 8888" в София. Легендарният футболист се поздрави с треньора на гранда от Пирея Йоргос Барцокас и седна, заедно със съпругата си Мариана, до пейката на "червено-белите".

В залата и една от дъщерите на бившия футболен национал- Михаела с нейния любим Мартин Трайков.

По време на загрявката най-добрият български баскетболист и Спортист №1 на България за 2022 и 2023 г. бе награден от Министерството на младежта и спорта за приноса му към развитието на българския спорт на международната сцена и невероятните постижения, които има.