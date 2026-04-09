Димитър Илиев връчи специална награда на Александър Везенков

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев връчи специална награда на двукратния Спортист №1 на България Александър Везенков, който със своя гръцки клубен тим Олимпиакос ще играе срещу израелския Апоел Тел Авив в зала "Арена 8888" в София в двубой от редовния сезон на баскетболната Евролига за мъже. Мачът започва в 19:30 часа.

Призът от спортното министерство е в знак на признание за изключителни постижения и принос на най-добрия български баскетболист за развитието и популяризирането на спорта на международната сцена.

Присъствието на Везенков на родна земя предизвика изключителен интерес сред българската публика и около 10 000 души се събраха в залата за срещата от най-престижната баскетболна надпревара на Стария континент.