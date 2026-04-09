Везенков и Олимпиакос ликуват срещу Апоел в София (ВИДЕО)

Българският национал имаше своите моменти, а гърците повалиха израелците в Евролигата.

Апоел Тел Авив Олимпиакос Александър Везенков
Александър Везенков и Олимпиакос направиха още една крачка към спечелването на редовния сезон в Евролигата. Българинът и неговите съотборници се наложиха над Апоел Тел Авив с 89:85в среща от 36-ия кръг, изиграна в "Арена 8888". Мачът определено се оказа по-специален за Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година, който изигра за първи път с екипа на гърците на родна земя в турнира на богатите. Двубоят се превърна в спектакъл, изпълнен с драма до последно, но във финалните акорди "червено-белите" удържаха третия си пореден успех, като същевременно стопираха серията на състава на Димитрис Итудис от два последователни успеха в Най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

Както по традиция, Везенков бе селектиран в стартовата петица. Българският национал имаше своите трудности, особено през първото полувреме, когато завърши без точка, но в хода на второто демонстрира част от класата си и постави името си сред реализаторите. Крилото се прибра в съблекалнята с 10 точки, 5 борби и 1 асистенция за 25 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 3/6 от средна дистанция, 1/4 зад дъгата и 1/1 от линията за изпълнение на наказателни удари.

"Червено-белите" остават на върха във временното класиране с 25 победи и 12 загуби, а израелците се намират на четвъртото място с 22 успеха и 14 поражения. На 16 април (четвъртък) Везенков и компания ще домакинстват на Олимпия Милано, докато Апоел ще има визита на Монако ден по-късно.

Солидната защита, съчетана със соловите прояви на Илайджа Брайънт и Василие Мицич, тласна символичните домакини към двуцифрена разлика още в откриващите минути. Гостите излязоха от летаргията също със солидно представяне в дефанзивен план, а Тайлър Дорси и Донта Хол обединиха усилия за пълен обрат, както и 2 точки аванс в края на встъпителния период.

Началото на следващата десетка се превърна в стрелбище. Кори Джоузеф и Алек Питърс влязоха в ролята на реализатори за гърците, докато от другата страна Василие Мицич, Крис Джоунс и Антонио Блекни отговаряха на всяко предизвикателство. Впоследствие точният мерник на Дорси влезе в действие и почти собственоръчно се погрижи тимът от Пирея да се оттегли при 51:48 в съблекалнята.

Точните стрелби валяха с пълна сила и на старта на третата част, като други герои поеха щафетата в офанзивен план. Честата смяна на водачеството отново се превърна в тенденция, но Александър Везенков загатна за лидерските си качества и извоюва 3-точков актив на „червено-белите“ след 30 минути игрово време.

Действащият шампион на Гърция бе под пара и в откриващите моменти на заключителната четвърт, когато съхрани крехкото си лидерство. Блекни и Брайънт бяха в основата на щурма от страна на израелците, които редуцираха пасива си само до точка. Дорси върна спокойствието на гостите за момент, но Мицич също се активизира, доближавайки изоставането на дебютанта в турнира на богатите до минус 2 с по-малко от 2 минути оставащи на часовника. Кош на Питърс възстанови 4-точковата разлика на гърците, които удържаха успеха до финалната сирена.

Тайлър Дорси запали искрата за Олимпиакос с 23 точки. Алек Питърс се отчете с 11 и 8 борби, Кори Джоузеф се разписа с 10 точки.

Антонио Блекни бе над всички за Апоел с 16 точки. Илайджа Брайънт финишира с 15, Василие Мицич има 14, 5 борби и 8 асистенции. Колин Малкълм регистрира 11 точки и 6 овладени под двата ринга топки, Крис Джоунс записа 10 и 8 завършващи подавания.

#Евролига 2025/26 #БК Апоел Тел Авив #БК Олимпиакос #Александър Везенков

