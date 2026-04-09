Александър Везенков: Дано това е началото, за да се запалят децата по баскетбола

Българският национал Александър Везенков бе видимо доволен от победата на клубния му тим Олимпиакос над Апоел Тел Авив с 89:85 в мач от баскетболната Евролига в пълната "Арена 8888" в София.

"Много се радвам, защото успяхме да напълним зала, която не се е пълнила за баскетболен мач. Дано това е началото, за да се запалят децата по баскетбола. Но най-важното е, че победихме", заяви той.

До почивката Везенков още не се бе разписал.

"Най-важното е, че победихме. Срещу този треньор е винаги по-специфично. Важното е, че другите момчета направиха работата и за мен. На този етап от сезона важното е, че победихме. Не съм доволен от представянето си, но важното е победата, защото когато победим всичко се забравя бързо", продължи българинът.

Това е първият случай, в който Везенков играе в България на клубно ниво.

"Със сигурност се вълнувах. Публиката дойде да види мен, да види отбора. И за първи път играя пред родна публика, което е нещо, което довечера като си легна ще помисля и ще съм горд със себе си. Благодаря на всички, които помогнаха да се организира това събитие, защото знаем, че не е лесно", каза още Александър Везенков.

Двукратният носител на наградата Спортист №1 на България се надява българската публика да покаже подобна подкрепа и на националния отбор.

"Моята мечта е да напълним залата на мач на националния отбор. Мисля, че това е мечта и на всички вас. Не знам дали можем да го направим, но поне да опитаме", добави Везенков.

Христо Стоичков бе в публиката в зала "Арена 8888".