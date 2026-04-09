БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Александър Везенков: Дано това е началото, за да се запалят децата по баскетбола

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Запази

Българският национал сподели радостта си, след като усети подкрепата на публиката в София.

Александър Везенков
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Българският национал Александър Везенков бе видимо доволен от победата на клубния му тим Олимпиакос над Апоел Тел Авив с 89:85 в мач от баскетболната Евролига в пълната "Арена 8888" в София.

"Много се радвам, защото успяхме да напълним зала, която не се е пълнила за баскетболен мач. Дано това е началото, за да се запалят децата по баскетбола. Но най-важното е, че победихме", заяви той.

До почивката Везенков още не се бе разписал.

"Най-важното е, че победихме. Срещу този треньор е винаги по-специфично. Важното е, че другите момчета направиха работата и за мен. На този етап от сезона важното е, че победихме. Не съм доволен от представянето си, но важното е победата, защото когато победим всичко се забравя бързо", продължи българинът.

Това е първият случай, в който Везенков играе в България на клубно ниво.

"Със сигурност се вълнувах. Публиката дойде да види мен, да види отбора. И за първи път играя пред родна публика, което е нещо, което довечера като си легна ще помисля и ще съм горд със себе си. Благодаря на всички, които помогнаха да се организира това събитие, защото знаем, че не е лесно", каза още Александър Везенков.

Двукратният носител на наградата Спортист №1 на България се надява българската публика да покаже подобна подкрепа и на националния отбор.

"Моята мечта е да напълним залата на мач на националния отбор. Мисля, че това е мечта и на всички вас. Не знам дали можем да го направим, но поне да опитаме", добави Везенков.

Христо Стоичков бе в публиката в зала "Арена 8888".

"Ние се познаваме още от Барселона. Дори Евролигата го сподели. Всички знаят кой е той, така че беше вълнуващо за всички, не само за мен", допълни Везенков.

Свързани статии:

Везенков и Олимпиакос ликуват срещу Апоел в София (ВИДЕО)
Българският национал имаше своите моменти, а гърците повалиха...
Чете се за: 05:10 мин.
#Александър Везенков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Камион прегази пешеходец на улица "Щросмайер" в София
1
Камион прегази пешеходец на улица "Щросмайер" в София
България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ)
2
България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ)
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
3
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
4
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Валежи от дъжд днес и утре
5
Валежи от дъжд днес и утре
Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията?
6
Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията?

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
3
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
4
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
5
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
6
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...

Още от: Баскетбол

Везенков и Олимпиакос ликуват срещу Апоел в София (ВИДЕО)
Везенков и Олимпиакос ликуват срещу Апоел в София (ВИДЕО)
Спартак Плевен се оказа прекалено силен за Шумен Спартак Плевен се оказа прекалено силен за Шумен
Чете се за: 03:10 мин.
Христо Стоичков гледа мача между Апоел Тел Авив и Олимпиакос Христо Стоичков гледа мача между Апоел Тел Авив и Олимпиакос
Чете се за: 00:52 мин.
Евролига: Апоел Тел Авив - Олимпиакос (ГАЛЕРИЯ) Евролига: Апоел Тел Авив - Олимпиакос (ГАЛЕРИЯ)
Димитър Илиев връчи специална награда на Александър Везенков Димитър Илиев връчи специална награда на Александър Везенков
Чете се за: 00:57 мин.
Иван Алипиев и Римини с ценна победа в Италия Иван Алипиев и Римини с ценна победа в Италия
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Андрей Гюров разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио
Андрей Гюров разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Сбогувахме се с Михаил Белчев: Колеги и приятели се простиха с вдъхновителя на няколко поколения Сбогувахме се с Михаил Белчев: Колеги и приятели се простиха с вдъхновителя на няколко поколения
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Проверяват 62 обществени поръчки заради съмнения за отклоняване на средства Проверяват 62 обществени поръчки заради съмнения за отклоняване на средства
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Пакистан се готви за преговорите между САЩ и Иран Пакистан се готви за преговорите между САЩ и Иран
Чете се за: 04:00 мин.
Икономика
Мелания Тръмп отхвърли твърденията за връзка с покойния финансист...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Виена в очакване на „Евровизия“
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Траур в Ливан: Остри реакции по света след израелските удари със...
Чете се за: 06:22 мин.
По света
От ЦИК показаха комплектите за видеонаблюдение на преброяването на...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ