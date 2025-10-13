Христо Стоичков посети стадиона на Марица Пловдив

Легендата на българския футбол Христо Стоичков посети днес стадион “Марица” в Пловдив и базата до Английската гимназия, където се срещна и разговаря приятелски с деца от набори 2009 и 2011, информираха от пловдивския футболен клуб.

Децата имаха възможността да се запознаят от първо лице с историята на емблемата на футбола ни, неговите първи стъпки в спорта и трудностите, които е преодолял по пътя си. Визитата на най-успешния български футболист за всички времена бе по повод снимките на биографичен филм за живота и кариерата му.