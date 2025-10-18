Христо Янев: Трябват ни победи, за да си върнем самочувствието

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев говори пред медиите на летище „Васил Левски“ преди заминаването на отбора за гостуването на Добруджа в Добрич. Специалистът призна, че няма да може да разчита на няколко контузени футболисти, които са останали в София.

„Направихме всичко възможно за краткото време, което имахме и с футболистите, с които разполагахме, да се потрудим достатъчно и да се подобрим. Всичко е наред, подготвяме се сериозно за мача. Подхождаме с уважение към Добруджа и се надявам да направим добър мач. Контузените останаха в София, за да се възстановят“, коментира Янев. „Ако кажем, че сме играли добре с Лудогорец, трябва да задържим това ниво и да постигнем победи, които да вдигнат самочувствието. За нас всеки мач е от голямо значение, важното е да победим и да трупаме увереност. И да започнем да показваме по-голямо постоянство”, коментира треньорът.

ЦСКА гостува на Добруджа в неделя. „Червените“ са на незавидната 14-та позиция, като от началото на сезона имат записана само една победа. Добруджа са последни, макар да са записали две победи през кампанията.