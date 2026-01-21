БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 03:37 мин.
Президентът Румен Радев получи покана от американския...
Чете се за: 02:00 мин.
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев...
Чете се за: 00:27 мин.
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 04:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Христо Янев: Тук сме да се подобряваме във всеки един аспект

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Треньорът на ЦСКА коментира контролата с ЛНЗ Черкаси в Анталия.

Христо Янев
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев говори пред медии след равенството – 0:0 с лидера в Украйна ЛНЗ Черкаси в Анталия.

"Подходихме по малко по-различен начин, но не сме променяли нищо в тренировъчния процес. За нас е важно да подготвим отбора за първенството, а не за мачовете тук. Стояхме добре на терена, постарахме се да имаме добър баланс през двете полувремена.

Защитата беше акцент и част от нещата, върху които работихме през тези два дни. Днес повече съм доволен от физическото състояние. Това за мен е най-радващото. Работим във всеки един план да имаме гъвкавост и да можем да отговорим на това, което ни предлагат противниците. Радвам се, че вариантът с две крила проработи. Старанието и на двамата ни флангови футболисти беше много добро. Тези хора идват от съвсем различно първенство и трябва да им дадем време да се нагодят към нашите изисквания. Трябва да ги предразположим те да покажат най-доброто от себе си. Те трябва да разберат това, което искаме. Надяваме се заедно да постигаме по-добри резултати.

Исак Соле знае какво да очаква. Макс Ебонг е човек с международен опит и се надявам да ни даде по-голямо разнообразие в средата на терена. По-важно е да вкарваме в първенството. Работим всекидневно, тук сме да се подобряваме във всеки един аспект от играта. Създаваме добри ситуации, головете ще дойдат“, заяви Христо Янев.

Свързани статии:

ЦСКА отново не спечели, но поне не загуби третата си контрола в Турция
ЦСКА отново не спечели, но поне не загуби третата си контрола в Турция
Нулево равенство между "червените" и ЛНЗ Черкаси.
Чете се за: 01:45 мин.
Зимни контроли: ЦСКА - ЛНЗ Черкаси (ГАЛЕРИЯ)
Зимни контроли: ЦСКА - ЛНЗ Черкаси (ГАЛЕРИЯ)
Снимки от контролата между ЦСКА и ЛНЗ Черкаси в Турция
#ПФК ЦСКА София #Христо Янев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"?
2
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
3
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и Хърватия
4
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и...
Тръмп 1 година на поста: Без мен вече нямаше да има НАТО
5
Тръмп 1 година на поста: Без мен вече нямаше да има НАТО
В "Референдум": 64% одобряват оставката на президента Радев
6
В "Референдум": 64% одобряват оставката на президента Радев

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
4
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
5
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
6
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...

Още от: Футбол

Хулио Веласкес: Кондиционно отборът стои добре
Хулио Веласкес: Кондиционно отборът стои добре
Атанас Чернев премина в Кайзерслаутерн Атанас Чернев премина в Кайзерслаутерн
Чете се за: 01:30 мин.
Славия с убедителна победа във втората си контрола Славия с убедителна победа във втората си контрола
Чете се за: 02:00 мин.
Ботев с втори пореден успех в контролите Ботев с втори пореден успех в контролите
Чете се за: 02:12 мин.
Локомотив София записа минимален успех над Железиарне на подготвителния лагер в Анталия Локомотив София записа минимален успех над Железиарне на подготвителния лагер в Анталия
Чете се за: 01:05 мин.
ЦСКА отново не спечели, но поне не загуби третата си контрола в Турция ЦСКА отново не спечели, но поне не загуби третата си контрола в Турция
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот
Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на...
Чете се за: 08:17 мин.
У нас
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Държавата влиза като инвеститор в търсенето и проучването на подземни богатства в Черно море Държавата влиза като инвеститор в търсенето и проучването на подземни богатства в Черно море
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Напрeжение на политическата сцена у нас след поканата на Тръмп
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Правителството одобри 5% индексация на възнагражденията в бюджетния...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Европол разби най-голямата мрежа за синтетични наркотици в Европа
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ