Христо Янев заведе футболистите на ЦСКА на ремонта на "Българска армия"

Треньорският щаб и футболистите на ЦСКА посетиха стадион „Българска армия“ само дни преди дербито срещу Левски. Легендата на „армейците“ Димитър Пенев също се присъдени към групата.

Наставникът Христо Янев реши да надъха отбора, като всички видяха отблизо работата по новото съоръжение. Специалистът държа реч пред играчите, като им обясни значението на стадион „Българска армия“ за ЦСКА и неговите фенове.

„Ние сме част от голям клуб и всеки от нас трябва да оцени този момент, защото имаме честта да бъдем тук и да видим този момент. Разберете го това нещо! Цялото това пространство тук е нещо изключително. Искам и вие да бъдете част от нещо голямо. Зависи от вас!“, заяви Янев.

„Част от нещо голямо! Броени дни преди Вечното дерби, ЦСКА получи шампионска енергия на „Българска армия“! Отборът, заедно с Христо Янев и легендата Димитър Пенев, усети духа на обновяващия се дом на клуба. Реконструкцията на стадиона върви с пълна сила – „Армията“ се събужда!“, написаха от ЦСКА в социалните мрежи.

Процесът по реконструкцията на „Българска армия“ продължава с бързи темпове. Съвсем скоро ще бъде затворен изцяло и вътрешният контур на козирката, след което ще започнат важните довършителни дейности във вътрешността на секторите и периметъра.