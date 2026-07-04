Христомира Поповска си осигури медал от турнир във Франция

Христомира Поповска достигна до полуфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон от "Future Series" във френския град Песак и си осигури медал от надпреварата.

Поставената под номер 2 в схемата българка победи представителката на домакините Елена Фан с 21:18, 21:11 и записа трети пореден успех в надпреварата.

По късно днес за място на финала Поповска ще играе срещу Нгок Ван Ли (Виетнам).

При мъжете Илиян Стойнов отпадна на четвъртфиналите след поражение от френския квалификант Лени Юбер с 13:21, 18:21.