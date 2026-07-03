Христомира Поповска започна с победа на турнира по бадминтон във Франция

Христомира Поповска стартира с успех участието си на международния турнир по бадминтон от сериите "Future Series" в Песак, Франция. Поставената под номер 2 в схемата българка се класира за втория кръг на сингъл при жените след победа над представителката на домакините Нила Ленг Те.

Поповска спечели оспорвания двубой с 21:16, 19:21, 21:10, като се нуждаеше от три гейма, за да сломи съпротивата на французойката. В следващата фаза тя ще срещне Граматула Сотириу от Гърция.

При мъжете Илиян Стойнов предстои да започне участието си на сингъл по-късно днес с двубой срещу третия поставен Ориджит Чалиха от Индия.

Поповска и Стойнов взеха участие и в надпреварата на смесени двойки. Българският тандем преодоля успешно квалификациите с две победи, но в първия кръг на основната схема отстъпи пред французите Орфе Кетон-Буису и Маржолен Рафен с 14:21, 18:21.