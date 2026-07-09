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Художник продава отпадъци от сватбата на певицата Тейлър Суифт

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:30 мин.
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Художник продава отпадъци от сватбата на певицата Тейлър Суифт
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Почитатели на Тейлър Суифт са платили по 25 щатски долара за отпадъци - от цигарени фасове до тест за овулация, събрани в близост до мястото на сватбата на суперзвездата с играча по американски футбол Травис Келси, предаде АФП.

Художник от Ню Йорк е събрал тези отпадъци миналия петък по улиците около "Медисън скуеър гардън", където се състоя сватбеното тържество, събрало стотици знаменитости далече от медиите и публиката.

В сряда - по-малко от 24 часа след началото на продажбата, всички предмети вече са намерили купувачи: капачки от бутилки с вода, полицейски ленти, сламки, прибори за хранене, дори една слушалка.

Всеки предмет, представен онлайн като "скулптура", е запечатан в малък пластмасов куб, подписан отзад от художника.

"Това привлича много фенове на Тейлър Суифт, които просто искат малко късче, макар и косвено, от сватбата й", каза пред АФП Джъстин Гиняк, който ги продава на своя сайт New York City Garbage.

Той потвърди, че е спечелил 1250 щатски долара от продажбата на 50 предмета, като добави, че може да пусне за продан и други.

"Опитвам се да увековеча значими моменти от културния живот на Ню Йорк, а този ми се стори такъв. Идеята е просто да запазя малка капсула на времето от този миг", обясни артистът.

Гиняк продава и други нюйоркски отпадъци на своя сайт.

Церемонията миналата седмица беше проследена от разстояние от многобройните почитатели на певицата, които отдавна проявяват интерес към личния живот на носителката на 14 награди "Грами".

Някои фенове бяха пристигнали в Ню Йорк, за да се опитат, макар и безуспешно, да се доближат до събитието, което събра около хиляда души на място, изцяло затворено за случая.

Снимки: БГНЕС

#тейлър суифт #сватба

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