Хулио Веласкес: Иска ми се да спечелим с 20:0, но съперникът много добър

Хулио Веласкес остана доволен от представянето на Левски след първата успешна крачка във втория квалификационен кръг в Шампионската лига. Действащите шампиони в Първа лига отказаха Университатя Крайова с 1:0 в първия мач, който бе изигран на стадион „Георги Аспарухов“, а техният треньор не спести своите похвали, но отдаде заслуженото и на съперника.

Испанецът заяви, че целта е била да стоят близо до румънците.

"Левски изигра сериозен, добър мач. Влязохме в него по отличен начин и показахме интересни неща при владението на топката. Признавам, че с течение на времето противникът успя да изравни силите, но стояхме добре на терена и имахме още възможности, когато намирахме добре пространствата зад защитата", започна той.

"Второто полувреме бе равностойно, с положения пред двете врати и двата отбора имаха шансове да отбележат. Футболистите ни обаче определено разбраха какво се изисква в този мач. Хубава и много важна победа за футболистите. Срещнахме много добър отбор и момчетата свършиха отлична работа. Оставяме настрана този мач и мислим за първенството", добави наставникът.

Специалистът отново напомни, че в лагера на столичния тим трябва да останат скромни.

"Много пъти се забравя срещу кого се изправяме и кои сме ние. Знаете на какво ниво е противникът ни. По убедителен начин премина през предишния кръг, спечели и Суперкупата. Дали искам да победя? Да, с 20:0, но противникът е много добър отбор. Целта ни бе да стоим добре и равностойно, което се случи. Изключителна работа на футболистите ни. Трябва да сме скромни, но амбициозни и взискателни", каза още Веласкес.

Треньорът смята, че реваншът в Крайова ще бъде труден, но се върна към миналия сезон, когато „сините“ продължаваха напред след победа на чужд терен.

"Реваншът ще бъде много труден. Днес определено имаше един компонент, който направи разликата, а това е публиката. Вече имаме опит от миналия сезон, където играехме втория мач като гости и преминавахме в следващия кръг. Трябва пак да изиграем добър мач и да бъдем конкурентни", завърши Веласкес.