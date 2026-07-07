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Хулио Веласкес избра групата на Левски за първия европейски тест срещу Борац

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Спорт
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„Сините“ отпътуваха с 21 футболисти за Баня Лука, където тази вечер стартират участието си в квалификациите на Шампионската лига

Хулио Веласкес избра групата на Левски за първия европейски тест срещу Борац
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Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи групата за гостуването на Борац (Баня Лука) в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Българският шампион започва европейската си кампания тази вечер от 21:30 часа в Босна и Херцеговина.

Испанският специалист включи в състава 21 футболисти, сред които и голяма част от новите попълнения на „сините“. Сред избраниците са вратарите Светослав Вуцов, Мартин Луков и Огнян Владимиров, както и защитниците Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Кристиан Макун, Майкон и Алекс Сентейес.

В групата попадат още Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Акрам Бурас, Сержиньо, Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Хуан Переа и Стивън Стоянчов.

Първият двубой между Борац и Левски ще се играе тази вечер в Баня Лука, а реваншът е насрочен за 14 юли от 20:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“ в София, където ще бъде определен отборът, който ще продължи напред във втория квалификационен кръг на Шампионската лига.

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#ФК Борац Баня Лука #ПФК Левски София

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