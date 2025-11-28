БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Хулио Веласкес: Преднината от осем точки не ми вдъхва нищо

Спорт
Не ме притеснява победата на Лудогорец над Селта, уточни треньорът на Левски.

Хулио Веласкес
Снимка: БГНЕС
Хулио Веласкес отбеляза, че 8-те точки преднина, които Левски има на върха във временното класиране, не му вдъхват абсолютно нищо. Треньорът на „сините“ отново напомни, че няма лесни мачове, като според него няма да бъде такъв и този срещу Септември, който ще се изиграе в на 30 ноември (неделя) от 17:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“.

Испанецът даде традиционната си пресконференция, подчертавайки, че има още време до края на сезона.

"Лесни мачове няма. Уважаваме всички противници и за да спечелим, трябва да играем добре, да дадем най-доброто от себе си. В което и да е първенство по света, помислиш ли си, че има лесни мачове, тотално си се объркал. Наясно сме, че трябва да победим, но за да го сторим, трябва да свършим нещата добре. Изправяме се срещу противник, който можеше да вземе нещо от последния мач срещу Лудогорец“, започна той.

"Радослав Кирилов и Карл Фабиен вече се готвят нормално. Имаме една тренировка и утре ще вземем решение дали да попаднат в групата. Другите играчи са в перфектна кондиция", уточни наставникът на столичния тим.

"Осемте точки преднина не ми вдъхва абсолютно нищо. Предстои мач и това кой къде е в класирането не ти дава преимущество. Остава още много време до края на сезона. Винаги можем да подобрим някъде нещо, но смятам, че играем доста добре, но позицията във временното класиране не може да ни отколни от фокуса какво представляваме и къде искаме да отидем. Единствената ни цел е следващият мач.“

Треньорът отбеляза, че в лагера на „сините“ мислят само мач за мач.

"Със сигурност сме анализирали Септември, както и всеки мач за първенство или турнира за купата. Това е наше задължение. Всеки мач е различен. Преди една година е било едно, а днес е съвсем друго положението. Винаги анализираме противника, за да видим слабите и силните страни, за да се опитаме да контролираме нещата, според нашите възможности, и това да ни доближи до резултат. Практикуваме спорт, в който често нещата не зависят от теб."

Специалистът засегна и темата за победата на Лудогорец над Селта в Лига Европа.

„Не ме притеснява победата на Лудогорец над Селта. Точно обратното - това е добре за страната и първенството. Имаме различна гледна точка. Колкото по-добре се представят отборите в Европа, толкова по-добре за държавата. Това говори много добре за първенството и България“, заяви Веласкес.

#Първа лига 2025/2026 #Хулио Веласкес #ПФК Септември София #ПФК ЛЕВСКИ

