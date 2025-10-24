Хулио Веласкес: С Добруджа ще бъде тежко, но няма да подценим съперника

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес сподели на днешната си пресконференция, че мачът с Добруджа ще бъде много тежък.

Двубоят на стадион "Георги Аспарухов" в столицата е в събота, 25 октомври, от 18:00 часа и ще противопостави първия и последния в класирането.

"Мачът с Добруджа няма да бъде никак лесен. Ако сте ги гледали срещу ЦСКА сигурно сте видели, че те имаха шанс да изравнят, ако не и да победят в този мач. Вследствие на което доста голяма грешка бихме допуснали ако мислим, че ще спечелим лесно този мач. Това, което трябва да направим, е да проявим скромност. Оттук-насетне да се фокусираме към мача така, както подхождаме към всички срещи – максимално концентрирани и мотивирани. С цялото ни уважение към първенството и противника", започна Веласкес на днешния си брифинг.

Наставникът отличи манталитета на възпитаниците си.

"Моите играчи и в други ситуации са показвали, че могат да подходят зряло. Могат да посрещнат всяка ситуация по добър начин. Това няма общо с резултата от предния мач. Този отбор заслужава много уважение, защото показа зрялост в много моменти. Такъв тип въпроси имах след мачовете с Апоел и Брага и винаги след това са показвали отговорно отношение и зрялост в мачовете. По абсолютно нормален начин отборът приема и хвалбите, и критиките. Затова се чувствам привилегирован да съм треньор на този отбор", продължи специалистът.

Испанецът няма контузени играчи преди мача с Добруджа.